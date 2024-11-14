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        Çankırı'da kurdun bahçedeki kazı kapıp kaçması güvenlik kamerasına yansıdı

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yerleşim yerine inen kurdun bir evin bahçesinden yakaladığı kazı alıp kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 15:46 Güncelleme: 14.11.2024 - 15:46
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        Çankırı'da kurdun bahçedeki kazı kapıp kaçması güvenlik kamerasına yansıdı
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        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yerleşim yerine inen kurdun bir evin bahçesinden yakaladığı kazı alıp kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İlçeye bağlı Örenli köyü Nahallar Mahallesi'nde Ali İhsan Uyanık'a ait bahçeye gece saatlerinde kurt girdi.

        Bahçedeki kazlardan birini yakalayan kurt, köpeğin havlaması üzerine ağzındaki kazla hızla uzaklaştı.

        Köpeğin sesine uyanan ev sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince durumdan haberdar oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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