Çankırı'da tarihi konak yangında kullanılamaz hale geldi
Çankırı'da tarihi konakta çıkan yangın söndürüldü, konak küle döndü.
Çankırı'da tarihi konakta çıkan yangın söndürüldü, konak küle döndü.
Alibey Mahallesi'nde, kültür ve sanat merkezi olarak kullanılan tarihi konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü, konak kullanılamaz hale geldi.
Soğutma çalışmalarının ardından yanan konak iş makineleriyle yıkıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.