Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da tarihi konak yangında kullanılamaz hale geldi

        Çankırı'da tarihi konakta çıkan yangın söndürüldü, konak küle döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 11:24 Güncelleme: 16.12.2024 - 13:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da tarihi konak yangında kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı'da tarihi konakta çıkan yangın söndürüldü, konak küle döndü.

        Alibey Mahallesi'nde, kültür ve sanat merkezi olarak kullanılan tarihi konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü, konak kullanılamaz hale geldi.

        Soğutma çalışmalarının ardından yanan konak iş makineleriyle yıkıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da sahte alkolden 37 can kaybı!
        İstanbul'da sahte alkolden 37 can kaybı!
        Sağlığı tehlikeye düşüren 10 ürün piyasadan toplatılıyor
        Sağlığı tehlikeye düşüren 10 ürün piyasadan toplatılıyor
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        İçeride falçatalı canavar var! Genç kadını yüzünden yaraladı
        İçeride falçatalı canavar var! Genç kadını yüzünden yaraladı
        Bitcoin'den kazancı 362 milyon doları aştı
        Bitcoin'den kazancı 362 milyon doları aştı
        Kara yolunu kapatan sağanak!
        Kara yolunu kapatan sağanak!
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Eren Peker öldürüldü! Katiller yakalandı
        Eren Peker öldürüldü! Katiller yakalandı
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        Antarktika değil, Çıldır Gölü
        Antarktika değil, Çıldır Gölü
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Japonya, Norveç, İngiltere ve ABD örnekleri incelenecek
        Japonya, Norveç, İngiltere ve ABD örnekleri incelenecek
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı uyarısı
        Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı uyarısı
        Meyveyi sıkınca besin değeri düşüyor mu?
        Meyveyi sıkınca besin değeri düşüyor mu?
        Sağlık durumunda gelişme
        Sağlık durumunda gelişme

        Benzer Haberler

        Çankırı Valiliğinden okulların tatil olduğu iddialarına yalanlama
        Çankırı Valiliğinden okulların tatil olduğu iddialarına yalanlama
        Karla kaplanan Yapraklı Büyük Yayla dron ile görüntülendi
        Karla kaplanan Yapraklı Büyük Yayla dron ile görüntülendi
        Çankırı'dan kısa kısa
        Çankırı'dan kısa kısa
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, AK Parti Çankırı İl Kongresi'nde ko...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, AK Parti Çankırı İl Kongresi'nde ko...
        Bakan Bolat: Kişi başına milli gelirimiz yıl sonunda 15 bin dolara yükselec...
        Bakan Bolat: Kişi başına milli gelirimiz yıl sonunda 15 bin dolara yükselec...
        Ticaret Bakanı Bolat, AK Parti Çankırı İl Kongresi'nde konuştu:
        Ticaret Bakanı Bolat, AK Parti Çankırı İl Kongresi'nde konuştu: