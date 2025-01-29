Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da tırın dorsesine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tırın dorsesine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 13:38 Güncelleme: 29.01.2025 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da tırın dorsesine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tırın dorsesine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Z.B. (55) idaresindeki 34 PA 6473 plakalı otomobil, Samsun-İstanbul kara yolu Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi kavşağında, aynı yönde seyreden V.Y. yönetimindeki 52 LA 450 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile otomobildeki S.B. (75), B.B. (20), M.B. (51) ve N.B. (52) yaralandı.

        Bazıları itfaiye yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Buradaki müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bilirkişi gözaltısından 3 gazeteci adliyeye sevk
        Bilirkişi gözaltısından 3 gazeteci adliyeye sevk
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yaşlı kadını öldüren köpeklerin sahibine ödül gibi ceza!
        Yaşlı kadını öldüren köpeklerin sahibine ödül gibi ceza!
        Kıskançlık kavgasında kocasını öldürdü!
        Kıskançlık kavgasında kocasını öldürdü!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Akrabalar arasında kentsel dönüşüm cinayeti!
        Akrabalar arasında kentsel dönüşüm cinayeti!
        Zayıflarken 'kalori açığı' oluşumuna dikkat edin!
        Zayıflarken 'kalori açığı' oluşumuna dikkat edin!
        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi
        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        Onana İtalya yolcusu!
        Onana İtalya yolcusu!
        7 yıl sonra konuştu
        7 yıl sonra konuştu
        BES'te domino etkisi
        BES'te domino etkisi
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak

        Benzer Haberler

        Çankırı'da bir firma çok katlı binalardan acil tahliye sistemi üzerinde çal...
        Çankırı'da bir firma çok katlı binalardan acil tahliye sistemi üzerinde çal...
        ÇAKÜ Rektörü Çiftçi, Yapay Zeka Temelli Programları Değerlendirme Toplantıs...
        ÇAKÜ Rektörü Çiftçi, Yapay Zeka Temelli Programları Değerlendirme Toplantıs...
        Çankırı'da yiyecek arayan tilki kent merkezine indi
        Çankırı'da yiyecek arayan tilki kent merkezine indi
        Elmalık köyü gençleri tanışma etkinliğinde buluştu
        Elmalık köyü gençleri tanışma etkinliğinde buluştu
        Çankırı'da vatandaşlara fermuar sisteminin önemi anlatıldı
        Çankırı'da vatandaşlara fermuar sisteminin önemi anlatıldı
        Toyota'dan Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne destek
        Toyota'dan Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne destek