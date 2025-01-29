Çankırı'da tırın dorsesine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tırın dorsesine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tırın dorsesine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Z.B. (55) idaresindeki 34 PA 6473 plakalı otomobil, Samsun-İstanbul kara yolu Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi kavşağında, aynı yönde seyreden V.Y. yönetimindeki 52 LA 450 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki S.B. (75), B.B. (20), M.B. (51) ve N.B. (52) yaralandı.
Bazıları itfaiye yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.