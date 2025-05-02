Korgun'da TÜBİTAK Bilim Söyleşisi düzenlendi

Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, program sonunda Yücetürk’e sunumu ve katkıları için teşekkür etti.

Korgun Belediyesi Çok Amaçlı Salon’da gerçekleşen programda, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gamze Doğdu Yücetürk, katılımcılara su tasarrufunun önemi, bilimin toplumdaki yeri, bilimsel düşünmenin önemi ve güncel bilimsel gelişmeler hakkında sunum gerçekleştirdi.

Çankırı'nın Korgun ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından organize edilen TÜBİTAK Bilim Söyleşileri programı gerçekleştirildi.

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