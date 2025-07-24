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        Yol kenarında limonata satarak dondurma parası biriktiren çocuklara kaymakamdan sürpriz

        Kızılırmak Kaymakamı Emrah Özbek, yol kenarında limonata satarak dondurma parası biriktiren çocuklara sürpriz yaparak dondurma ikram etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 15:30 Güncelleme: 24.07.2025 - 15:30
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        Yol kenarında limonata satarak dondurma parası biriktiren çocuklara kaymakamdan sürpriz
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        Kızılırmak Kaymakamı Emrah Özbek, yol kenarında limonata satarak dondurma parası biriktiren çocuklara sürpriz yaparak dondurma ikram etti.

        Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine bağlı Bostanlı köyü ile Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Kıyıhalilinceli köyü yolu üzerindeki tarlalarda çalışan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının yoldan geçenlere limonata satarak dondurma parası biriktirdiğini öğrenen Kaymakam Özbek, çocukları ziyaret etti.

        Sattıkları limonatadan satın alarak içen Özbek, çocuklara dondurma ve oyuncak hediye etti.

        Çocukların aileleriyle de sohbet eden Özbek, tarladan domates ve biber topladı.

        Öte yandan Kaymakam Özbek'in çocukları ziyaret ederek onlarla sohbet etmesi ve dondurma ikramı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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