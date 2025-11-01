Şabanözü'nde "Günümüzde ailemizi bekleyen tehlikeler" konferansı düzenlendi
Şabanözü ilçesinde "Günümüzde ailemizi bekleyen tehlikeler" konferansı düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen ve çocuk gelişimi uzmanı ve aile danışmanı Özlem Gınık konuşmacı olarak katıldığı konferans, Şabanözü Belediyesine ait kıl çadır düğün salonunda gerçekleştirildi.
Aile Yılı kapsamında düzenlenen konferansta dijital ortamın aile ve çocuklara etkileri, ailede sevgi ve şefkatin ön planda olması gerektiği anlatıldı.
Gınık, ailede sevgi, şefkat ve aile içi dayanışmanın güçlü olması gerektiğini vurgulayarak, ebeveynlerin çocuklara sabır göstermelerinin önemine değindi.
