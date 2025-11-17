Çankırı'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bebeğin işlemlerinin ardından tekrar Ankara'ya sevk edileceği, yaralı sürücünün de durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kastamonu'dan Ankara'ya yeni doğan bir bebeği sevk eden E.Ç. yönetimindeki 37 SP 074 plakalı ambulans, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde B.B. idaresindeki 34 GUM 749 plakalı otomobil ile çarpıştı.

