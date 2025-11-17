Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Çankırı'da ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        17.11.2025 - 16:10
        Çankırı'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Çankırı'da ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kastamonu'dan Ankara'ya yeni doğan bir bebeği sevk eden E.Ç. yönetimindeki 37 SP 074 plakalı ambulans, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde B.B. idaresindeki 34 GUM 749 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü B.B. yaralanırken, ambulansın taşıdığı yeni doğan bebek de tedbir amacıyla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bebeğin işlemlerinin ardından tekrar Ankara'ya sevk edileceği, yaralı sürücünün de durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

