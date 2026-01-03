Çankırı'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D100 kara yolu İstanbul istikametinde Recep K. (55) yönetimindeki 22 AET 677 plakalı otomobil, buzlanma olan yolda savrularak bariyere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince Kurşunlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı, buradaki müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.