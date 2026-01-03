Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 23:48 Güncelleme: 03.01.2026 - 23:48
        Çankırı'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, D100 kara yolu İstanbul istikametinde Recep K. (55) yönetimindeki 22 AET 677 plakalı otomobil, buzlanma olan yolda savrularak bariyere çarptı.

        Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince Kurşunlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralı, buradaki müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

