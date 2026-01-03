Çankırı'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Alınan bilgiye göre, D100 kara yolu İstanbul istikametinde Recep K. (55) yönetimindeki 22 AET 677 plakalı otomobil, buzlanma olan yolda savrularak bariyere çarptı.

