Emniyet şeridindeki araca tır çarptı: 1 ölü

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Çankırı'da arızalanan aracını emniyet şeridinde çeken sürücüye tır çarptı. Sürücü tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre kaza, Atkaracalar ilçesi Budak Pınar mevkinde meydana geldi. D100 karayolu üzerinde seyreden Veysel Yıldız (24) idaresindeki 18 AAG 366 plakalı araç arıza yaparak yolda kaldı. Kendi imkanlarıyla aracını yol kenarına çekmeye çalışan Yıldız'a arkadan gelen sürücünün ismi öğrenilemeyen 74 DM 128 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır ve otomobil arasında sıkışan Yıldız, ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇANKIRI 01 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:22

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