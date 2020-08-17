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Çankırı'da bulunan 8,5 milyon yıllık fosillerin temizliği için titiz çalışma

DHA

Çankırı'da bulunan 8,5 milyon yıllık fosillerin temizliği için titiz çalışma


Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'da 'Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde 2001 yılından bu yana yapılan çalışmalarda bulunan 40'ın üzerinde türe ait 4 binden fazla tanımlanabilen fosiller, titizlikle temizleniyor. 10 kişilik ekibiyle 8, 5 milyon yıllık fosillerin temizliğini yapan Kazı Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, "Daha önce çıkardığımız fosilleri tekrar gözden geçirerek, gerekli olanların onarımı ile konservasyonunu yapıyoruz" dedi.
Çankırı-Yapraklı Karayolu üzerinde 'Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde 2001 yılında kazı çalışmaları başlatıldı. Kazılarda, bugüne kadar fil, gergedan, zürafa ve kılıç dişli kaplan başta olmak üzere 40'ın üzerinde türe ait 4 binden fazla tanımlanabilen fosil bulundu. Kazı çalışmalarını bu yıl koronavirüs nedeniyle sürdüremeyen Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Sevim Erol ve ekibi, 8,5 milyon yıllık fosillerin temizliğini yapıyor. 10 kişilik ekip, kazı evinde oluşturulan laboratuvara getirilen fosilleri titizlikle tek tek temizliyor.
'40'IN ÜZERİNDE TÜR BULDUK'
Kazı Başkanı Erol, bölgenin çok sayıda türe ev sahipliği yaptığını söyleyerek, "Bu zamana kadar pek çok farklı aileye ait 40'ın üzerinde tür bulduk. Her geçen yıl, 'çorakyerler' faunasına yeni bir tür ekliyoruz. Daha önceki kazılarda sadece bu bölgede yaşamış, Çankırı'ya ait ve dünyada bulunmayan 6 yeni tür keşfettik. Bunlara Çankırı'nın eski isimlerini vereceğiz. Bu açıdan burası çok zengin ve önemli bir lokalite. Pandemiden dolayı sahada kazı çalışması yapamıyoruz. Daha önce çıkardığımız fosilleri tekrar gözden geçirerek, gerekli olanların onarımı ile konservasyonunu yapıyoruz. Kemikler organik olmaları nedeniyle zamanla çatlayabilmekte, bu durumda olan parçalar varsa onları restore etmekteyiz. Bunun yanı sıra bilimsel çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.
'FARKLI HAYVAN TÜRLERİNİN YAŞADIĞINI BİLİYORUZ'
Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, 'Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalinesi'nin dünyada çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Çorakyerler'i, bu alanda çalışan bütün bilim insanları iyi biliyor. Çünkü burada farklı hayvan türlerinin yaşadığını biliyoruz. Muhtemelen bir göç yolunu oluşturuyordu bu bölge. Burada yaşamış olan hayvanların, Çankırı ve çevresinin kuraklaşmasıyla birlikte kuzeye doğru göç ettiklerini, iklimin ılımanlaşmasıyla da yenide aynı göç yolunu kullanarak, güneye döndüklerini fosillerden anlayabilmekteyiz.  Burada iklim değişiklilerine bağlı olarak hayvanlar da yer değiştirmiş. Çorakyerler´deki birçok hayvan da nereden nereye gelindiğini yansıtan türler olarak karşımıza çıkıyor. Canlılık göçü için önemli bilgiler ortaya koyan bir alan. Dünya için burası referans olarak kullanıyor."  
Erol, kazı alanının oldukça önemli ve korunması gereken alan olduğunu bildirdi.DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez RAMAZAN SARICI
2020-08-17 15:54:29

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