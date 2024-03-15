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        Çankırı'da göçmen kuşlar görüntülendi

        Çankırı'nın üzerinden geçen göçmen kuşlar görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 15:57 Güncelleme: 15.03.2024 - 15:57
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        Çankırı'da göçmen kuşlar görüntülendi
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        Çankırı'nın üzerinden geçen göçmen kuşlar görüntülendi.

        Göçmen kuşlar açısından önemli konumdaki Türkiye, ilkbahar ve sonbaharda her yıl binlerce kuşun zorlu yolculuklarına tanıklık ediyor.

        Sulak alanları ve zengin florasıyla çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Türkiye'ye havaların ısınmasıyla gelmeye başlayan göçmen kuşlar, farklı bölgelerde objektiflere yansıyor.

        Çankırı'nın üzerinden geçen göçmen kuşlar renkli görüntüler oluşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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