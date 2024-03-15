Çankırı'da göçmen kuşlar görüntülendi

Sulak alanları ve zengin florasıyla çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Türkiye'ye havaların ısınmasıyla gelmeye başlayan göçmen kuşlar, farklı bölgelerde objektiflere yansıyor.

Göçmen kuşlar açısından önemli konumdaki Türkiye, ilkbahar ve sonbaharda her yıl binlerce kuşun zorlu yolculuklarına tanıklık ediyor.

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