Orta'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı
Orta ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Orta ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Yıldırım Beyazıt Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan gösterilerin sunulmasının ardından "İstiklal Marşı'mızı Güzel Okuma Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Programa, Kaymakam Erkan Minuz, Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, kurum müdürleri ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
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