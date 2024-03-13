AK Parti Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz, projelerini anlattı

AK Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz, Çankırı'da seçilmesi halinde yapacağı projeleri anlattı.

AK Parti İl Başkanlığınca kentteki bir restoranda düzenlenen basın toplantısında konuşan Filiz, Çankırı'nın sorunlarına değindi.

Çankırı'nın konut sorununa dikkati çeken Filiz, "Bugün şehrimizde birinci problem konut sorunu. Biz seçildiğimizde kucağımızda bu canlı bombayı bulacağız. Bu problemin ucu açık, gidiyor daha da. En yüksek binada 29 bin lira kira istiyorlar, sizler de sorabilirsiniz. İddia ediyorum bu konut kiralarıyla Çankırı'yı bir metrekare etrafına, Kastamonu'ya, Yapraklı yoluna ve Ankara yoluna bir metrekare kimse büyütemez." dedi.

Gençler için konut yapacaklarını, konutun içine de aş ve iş sokacaklarını ifade eden Filiz, şöyle devam etti:

"Normal belediyeciliğin dışında iki tane iş daha yapacağız. Özel sektör yatırımları, fabrikalar devam edecek, kamu yatırımları. Kamu yatırımları asla ve asla hükümetsiz olmaz. Diyalogla, bakanlarımızla olacak. Her bakanımızla ayrı ayrı görüşüyoruz. Biz görüşmeden hiçbir projeyi, proje tanıtımına koymadık. Birisi bir proje paylaştı, örneğin lise kavşağı, örneğin spor lisesi sizden ricam hemen kaynağını sorun. Cebinden mi veriyor, belediyeden mi veriyor, bakanlıktan mı veriyor. Hiçbir yerden vermiyor. O zaman yalan."

Stadyumun olduğu yere kent meydanı yapacaklarını anlatan Filiz, şunları kaydetti:

"Mevcut yapılaşmayı, kapalı spor salonunu, gençlik merkezini, yüzme havuzunu yıkmayacağız. Geriye kalan 20-21 bin metrekare alanı mevcut yerin 3 katı kadar yer. Ama bizim yapacağımız kent meydanında beton olmayacak. Yeşillik olacak. Esnafımıza rakip olmayacağız. Bizim yapacağımız meydanın altı otopark olacak mevcut kent meydanıyla mukayese ettiğiniz zaman eğer burada 52 dükkan varsa 2 otomobil kendi ihtiyaçları, 5-6 gelen müşteri için dediğiniz zaman yani toplamda neredeyse 500 otomobil yapar. O zaman kendi ihtiyaçlarını karşılar, şehrin ihtiyacını karşılamaz. Adalet Bakanı'yla görüştük cezaevi için, cezaevinin yerini TOKİ’ye vereceğiz sadece iki yere 10 bin konut sığar. Cezaevinin yerine 5 bin konut yapsak, Pelitözü'nün oraya 5 bin konutluk uydu kent projemiz vardı, toplam 10 bin konut. Kentsel dönüşüm de olacak. Allah izin verir göreve gelirsek mahalleleri şantiyeye çevireceğiz. O mahallelerin bir tanesine başlamayla Çankırı doymaz ki bir açlık var. Biz hepsine başlamayı arzu ediyoruz."

İl Başkanı Koray Erdoğan da il genelinde seçim çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, Çankırı'nın gelişmesi, büyümesi ve sosyal donatılarla daha modern ve marka şehir haline gelmesi gerektiğinin altını çizdi.

Programa, Merkez İlçe Başkanı Bahri Kılıç ve Kadın Kolları Başkanı Melike Çilhan katıldı.