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        ÇAKÜ'de "Anadolu Bektaşiliği ve Aleviliği" paneli düzenlendi

        Çankırı Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ) "Anadolu Bektaşiliği ve Aleviliği" paneli gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 14:32 Güncelleme: 14.03.2024 - 14:32
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        ÇAKÜ'de "Anadolu Bektaşiliği ve Aleviliği" paneli düzenlendi
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        Çankırı Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ) "Anadolu Bektaşiliği ve Aleviliği" paneli gerçekleştirildi.

        Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, ÇAKÜ Uluyazı Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılışındaki konuşmasında, Anadolu'nun çok zengin kültürleri barındıran bir coğrafya olduğunu söyledi.

        Türk-İslam medeniyetinin Anadolu ve Balkan coğrafyalarına götürülerek yurt yapılmasında Horasan erenlerinin oynadığı role dikkati çeken Çiftçi, "Sadece kendi içindeki zenginliğin bir yansıması olarak medeniyetimize katkı sağlamakla kalmamış, aynı zamanda Balkan coğrafyasında da etkili olmuştur. Türklerin Anadolu'da yeni bir sosyoiktisadi ortam oluşturması ve aynı şekilde tarihten gelen birikimle yeni bir medeniyet ortaya çıkarması oldukça önemlidir. Türkmenlerin Anadolu'ya akın akın gelmesiyle artık Anadolu Rum diyarı olmaktan çıkmış, vatan toprağına dönüşmüştür." ifadelerini kullandı.

        Alevi-Bektaşi Başkanlığının kurulmasının kültür atmosferine ve zenginliğe önemli katkı sağlayacağını dile getiren Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Bilhassa Türkiye merkezinde düşünülürse, yeni eksenlerin konuşulduğu günümüzde kendi iç dinamiklerimizle birlik ve dirlik içerisinde etki alanımıza giren coğrafyalara da ciddi katkımız olacaktır. Bu nedenle farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak kabul ediyoruz. Her zenginlik, milletimiz için değerli bir kazanım olarak görülmelidir. Geçmişte Alevilik ve Bektaşilikle ilgili pek çok akademik çalışma yapıldı ama yakınlaşma noktasında ciddi adımlar atılamadı. Çankırı'ya geldiğimizde, Avrupa Alevi Düşünce Kültür ve Cemevi Derneği Çankırı Şubesi Başkanımız Aynur Hanım ve ekibiyle, sayın dedelerimizle bir araya gelerek oluşturduğumuz sohbetlerde bunun en somut adımlarını gördük. Ben ilk defa cem törenine katıldım. Aynur Hanım'ın vesilesiyle sayın dedelerimizi de orada tanıdım. Gördük ki yıllarca birbirimizden uzak kalmışız. Aynı duyguları, aynı hissiyatı paylaşıyormuşuz, aynı duaları ediyormuşuz da yeterince haberimiz yokmuş. Ben dedelerimizin dualarından, oradaki ritüellerden çok etkilendim. Üniversite olarak böyle bir etkinlik yapma fikri de bu vesileyle ortaya çıkmış oldu. Birbirimizle kaynaşma, birbirimizi daha iyi anlama ve ilerleyen dönemlerde birlikte daha güçlü adımlar atma adına da inşallah güzel başlangıçlara vesile oluruz."

        ÇAKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Murat Yıldırım da farklı kültürlerin kaynaşması amacıyla yürütülen faaliyetlerden bahsederek, üniversitenin şehir kültürünün yaşatılmasındaki önemine değindi.

        Avrupa Alevi Düşünce Kültür ve Cemevi Derneği Çankırı Şubesi Başkanı Aynur Aslan da "Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu'ya ayak basması ile filizlenen ve günümüze kadar gelen Alevilik, binlerce yıllık tarihinde hep var olmuştur ve var olacaktır. Çünkü mayasında sevgi, merhamet, saygı, Ehlibeyt sevgisi vardır. Alevilik, İslam'ın özü, Hz. Muhammed'in, İmam Ali'nin, Ehlibeytin yoludur." diye konuştu.

        Panelde Avrupa Alevi Düşünce Kültür ve Cemevi Derneği İnanç Kurulu Başkanı Ali Yeşildağ, araştırmacı yazar Haydar Teberoğlu, Hamdullah Bektaşoğlu, Koç Ulusoy ve Alevilik araştırmacısı Ezgi Özdemir sunum yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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