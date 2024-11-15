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        Haberler Gündem Çankırı’da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Çankırı’da otomobil takla attı: 2 yaralı

        Çankırı'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla attığı kazada araçta bulunan Erol Kaçakoğlu ve eşi Necla Kaçakoğlu yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 00:37 Güncelleme: 15.11.2024 - 00:37
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        Çankırı'da otomobil takla attı: 2 yaralı
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        Kaza, saat 17.00 sıralarında Ilgaz İndağı mevkisinde meydana geldi.

        Kastamonu istikametine seyir halinde olan Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaçakoğlu idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Kaçakoğlu çifti itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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