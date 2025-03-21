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        Haberler Gündem Çankırı’da üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu - Güncel haberler

        Çankırı’da üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

        Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Burak Ok, evinde ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 01:56 Güncelleme: 21.03.2025 - 01:56
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        Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
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        Olay, Burak Ok’un oturduğu Fatih Mahallesi’ndeki evde meydana geldi. Ok’tan bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine Ok'un evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından evde hareketsiz halde bulunan Burak Ok’un hayatını kaybettiği belirlendi. Ok’un cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        Burak Ok’un memleketi Nevşehir’de toprağa verileceği öğrenildi. Polis ekiplerince olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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