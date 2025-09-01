Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 1 EYLÜL 2025: Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını, tam altın, ons altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 1 Eylül 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam, ons altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 1 Eylül Pazartesi günü için araştırılıyor. Yeni ayın ve yeni haftanın ilk işlem gününde altın piyasasında rekor serisi devam ediyor. ABD'den gelen ekonomik veriler yükseliş eğilimini desteklerken, gram altın ve çeyrek altın rekor seviyelerde seyrediyor. Saat 07.40 itibarıyla gram altın 4 bin 598 liradan alıcı bulurken, 22 ayar bilezik ise 4 bin 389 liradan işlem görüyor. Peki bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam, ata ve ons altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 1 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış satış tablosu...

        Giriş: 01.09.2025 - 07:44 Güncelleme: 01.09.2025 - 07:44
        1

        Canlı altın fiyatları alış satış rakamları yakından takip ediliyor. Yatırımcıların güvenli limanı altın, geçtiğimiz hafta ortasında ulaşılan yükseliş trendini yeni ayın ve yeni haftanın ilk işlem gününde de sürüyor. Serbest piyasada cuma günü 3.411 dolardan işlem gören ons altın, bugün 3.484 dolar seviyesinde seyrediyor. Yatırımını bu değerli madenden yana yapan kişiler veya düğün, nişan gibi organizasyonlar için altın alacak olanlar "Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 1 Eylül 2025 Pazartesi 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam ve ons altın fiyatları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.597,6430

        Satış: 4.598,1460

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.483,89

        Satış: 3.484,93

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.356,2300

        Satış: 7.517,9700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 29.424,9200

        Satış: 29.979,9100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 29.644,00

        Satış: 29.994,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 14.669,36

        Satış: 15.038,62

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 29.430,68

        Satış: 29.985,26

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 29.914,41

        Satış: 30.668,48

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.493,98

        Satış: 3.492,83

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.148,22

        Satış: 4.389,13

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 73.837,00

        Satış: 74.871,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
