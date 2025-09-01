Canlı altın fiyatları 1 Eylül 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam, ons altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Canlı altın fiyatları 1 Eylül Pazartesi günü için araştırılıyor. Yeni ayın ve yeni haftanın ilk işlem gününde altın piyasasında rekor serisi devam ediyor. ABD'den gelen ekonomik veriler yükseliş eğilimini desteklerken, gram altın ve çeyrek altın rekor seviyelerde seyrediyor. Saat 07.40 itibarıyla gram altın 4 bin 598 liradan alıcı bulurken, 22 ayar bilezik ise 4 bin 389 liradan işlem görüyor. Peki bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam, ata ve ons altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 1 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış satış tablosu...
Canlı altın fiyatları alış satış rakamları yakından takip ediliyor. Yatırımcıların güvenli limanı altın, geçtiğimiz hafta ortasında ulaşılan yükseliş trendini yeni ayın ve yeni haftanın ilk işlem gününde de sürüyor. Serbest piyasada cuma günü 3.411 dolardan işlem gören ons altın, bugün 3.484 dolar seviyesinde seyrediyor. Yatırımını bu değerli madenden yana yapan kişiler veya düğün, nişan gibi organizasyonlar için altın alacak olanlar "Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 1 Eylül 2025 Pazartesi 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam ve ons altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.597,6430
Satış: 4.598,1460
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.483,89
Satış: 3.484,93
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.356,2300
Satış: 7.517,9700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 29.424,9200
Satış: 29.979,9100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 29.644,00
Satış: 29.994,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.669,36
Satış: 15.038,62
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 29.430,68
Satış: 29.985,26
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.914,41
Satış: 30.668,48
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.493,98
Satış: 3.492,83
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.148,22
Satış: 4.389,13
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 73.837,00
Satış: 74.871,00