Canlı altın fiyatları alış satış rakamları yakından takip ediliyor. Yatırımcıların güvenli limanı altın, geçtiğimiz hafta ortasında ulaşılan yükseliş trendini yeni ayın ve yeni haftanın ilk işlem gününde de sürüyor. Serbest piyasada cuma günü 3.411 dolardan işlem gören ons altın, bugün 3.484 dolar seviyesinde seyrediyor. Yatırımını bu değerli madenden yana yapan kişiler veya düğün, nişan gibi organizasyonlar için altın alacak olanlar "Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 1 Eylül 2025 Pazartesi 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam ve ons altın fiyatları…