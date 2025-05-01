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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 1 MAYIS 2025: Altında sert düşüş sürüyor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında sert düşüş! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 

        Altın fiyatları 1 Mayıs Perşembe verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta rekor kıran altın, bu hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinde indirime gideceği sinyali ile sert düşüşünü sürdürüyor. Güncel verilere göre, saat 07:55 itibarıyla gram altın 3 bin 989 lira, çeyrek altın ise 6 bin 522 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 1 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 07:59 Güncelleme: 01.05.2025 - 07:59
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        1

        Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Bugün altın almak veya satmak isteyenler güncel alış-satış tablosunu inceliyor. Altının ons fiyatı geçtiğimiz hafta 3500 doları aşarak tarihi zirvesini gördü. Ancak bu hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın otomotiv tarifelerinde indirime gideceği sinyali vermesi ve ABD'nin bazı ülkelerle gümrük tarifeleri konusunda müzakereler yürütmesi altını sert düşürdü. Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 1 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Altın yurt içi piyasalarda da düşüşünü sürdürürken gram altın 4 bin TL seviyesinin altına indi. Güne 4.070 TL seviyesinden başlayan altının gramı 3.989 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.989,0600

        Satış: 3.989,5310

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.239,1600

        Satış: 3.240,1200

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.382,5000

        Satış: 6.522,8800

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 25.529,9800

        Satış: 26.011,7400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 26.176,00

        Satış: 26.400,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 12.718,34

        Satış: 13.039,64

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 25.516,42

        Satış: 25.999,53

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.347,96

        Satış: 28.031,29

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.195,14

        Satış: 3.131,93

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.662,60

        Satış: 3.861,66

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 65.037,00

        Satış: 66.051,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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