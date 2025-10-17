Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! İşte 17 Ekim 2025 canlı altın fiyatları
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde de yükselişini sürdürüyor. ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentileri küresel piyasalarda risk iştahını törpüledi. Yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle birlikte altın fiyatları rekor tazeledi. Altının ons fiyatı 4242 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte, 17 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!
Fed'in yıl içinde iki kez daha faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler ve ABD-Çin arasında tırmanan gerilim nedeniyle altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Altının ons fiyatı 4242 dolara ulaşarak tarihi zirvesini yeniledi. Ons altından destek bulan gram altında da yükseliş tüm hızıyla sürüyor. Haftanın dördüncü işlem gününe 5707 TL ile başlayan altının gram fiyatı, an itibarıyla 5723 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün 14 ve 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte, 17 Ekim 2025 canlı altın fiyatları.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.723,1820
Satış: 5.723,8680
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.240,71
Satış: 4.241,46
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.158,9700
Satış: 9.360,4500
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 36.635,9000
Satış: 37.327,3000
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 39.102,00
Satış: 39.412,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.254,93
Satış: 18.715,02
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 36.616,17
Satış: 37.307,38
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 39.836,82
Satış: 40.850,52
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.308,75
Satış: 4.433,18
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.472,22
Satış: 5.728,50
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 97.393,00
Satış: 98.380,00