        CANLI ALTIN FİYATLARI 18 AĞUSTOS 2025: Altın yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında hareketlilik! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ve Avrupalı liderler arasında Rusya ile olası bir barış anlaşmasının görüşüleceği toplantı öncesinde toparlandı. Bu toparlanma, ABD Hazine getirilerinin gevşemesi ve temkinli yatırımcı duyarlılığı ile destekledi. Ons altın, 1 Ağustos'tan bu yana görülen en düşük seviyesinden yükselerek Cuma gününe göre yüzde 0,5 artışla 3 bin 353,44 dolara ulaştı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 18 Ağustos 2025 canlı altın fiyatları...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2025 - 08:11 Güncelleme: 18.08.2025 - 09:47
        1

        Anlık ve canlı altın fiyatları 18 Ağustos Pazartesi yani haftanın ilk işlem günü için araştırılıyor. Altın fiyatları, ABD Hazine getirilerinin gevşemesi ve temkinli yatırımcı duyarlılığının desteğiyle toparlandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüşmesi öncesi ons altın yükseldi. Yurt içinde gram altın fiyatı yükseliş gösterdi. Yeni haftaya yüzde 0,5 artışla başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla 4 bin 402 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 18 Ağustos 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.402,43

        Satış: 4.402,93

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.349,92

        Satış: 3.350,49

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.043,3700

        Satış: 7.198,0200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.169,1100

        Satış: 28.700,0300

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.664,00

        Satış: 28.863,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 14.043,76

        Satış: 14.397,59

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.175,58

        Satış: 28.707,13

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 29.109,44

        Satış: 29.836,30

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.409,55

        Satış: 3.379,94

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.010,94

        Satış: 4.224,06

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 71.396,00

        Satış: 72.049,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
