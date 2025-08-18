Anlık ve canlı altın fiyatları 18 Ağustos Pazartesi yani haftanın ilk işlem günü için araştırılıyor. Altın fiyatları, ABD Hazine getirilerinin gevşemesi ve temkinli yatırımcı duyarlılığının desteğiyle toparlandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüşmesi öncesi ons altın yükseldi. Yurt içinde gram altın fiyatı yükseliş gösterdi. Yeni haftaya yüzde 0,5 artışla başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla 4 bin 402 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 18 Ağustos 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu…