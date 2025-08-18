İZBAN açıldı mı, çalışıyor mu? İZBAN seferleri başladı mı, son durum ne?
Hükümetin 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde sunduğu zam teklifi ile 1.000 TL taban aylık artışı memur konfederasyonlarınca yetersiz bulundu. Memur-Sen, Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK, 18 Ağustos Pazartesi günü Türkiye genelinde bir günlük iş bırakma kararı aldı. Karar sonrası İZBAN seferleri durduruldu. Bu noktada ''İZBAN seferleri iptal mi?'' sorusuna yanıt aranırken konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. Peki, İZBAN açıldı mı, çalışıyor mu? İZBAN seferleri başladı mı, son durum ne? İşte detaylar...
Hükümetin 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde memur ve memur emeklilerine sunduğu zam önerisi, memur konfederasyonları tarafından yetersiz bulunarak reddedildi. Bunun üzerine Memur-Sen, Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK, 18 Ağustos 2025 Pazartesi (bugün) iş bırakma eylemi yapma kararı aldı. Bu karar sonrası İZBAN seferleri iptal edildi. Sabah saatlerinde İZBAN’ı kullanmak isteyen İzmirliler, "İZBAN seferleri iptal mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Araştırmalar sürerken İZBAN seferleri ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Peki, İZBAN açıldı mı, çalışıyor mu?
İZBAN AÇILDI MI, ÇALIŞIYOR MU?
İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi'nde (İZBAN), memurların eylemi nedeniyle iptal edilen seferlerin yeniden başladığı bildirildi.
İZBAN'ın Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemiz genelinde yaşanan bir günlük memur eylemi nedeniyle iptal olan seferlerimiz işletmeye başlamıştır. Saat 10.30'da başlayan seferlerimizin, normal düzenine aralıklı ulaşacağını belirtir, iyi yolculuklar dileriz."