Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 18 EYLÜL 2025: Fed sonrası altında ibre tersine döndü! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında ibre tersine döndü! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 18 Eylül 2025 Perşembe günü yatırımcılar ve al sat yapmak isteyenlerin odağında yer alıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) yılın altıncı faiz kararını açıkladı ve beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Karar sonrası altın piyasasında hareketlilik yaşandı. Ons altın, rekor seviyelere çıkarak tarihi bir zirveye ulaştı. Tarihi zirve sonrası fiyatlarda sert düşüşler görüldü. Ons altındaki düşüş yurt içi piyasalara da yansıdı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 18 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 08:11 Güncelleme: 18.09.2025 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılının altıncı toplantısında politika faizini beklentilere paralel şekilde 25 baz puan indirerek yüzde 4.00-4.25 aralığına çekti. Fed’in faiz indirimi kararı sonrası altının ons fiyatı, dün 3700 doları aşarak rekor kırdı. Ancak artan satış baskısı nedeniyle ons altın 3 bin 651 dolara geriledi. Gram altın ise 4 bin 830 seviyelerine kadar indi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 18 Eylül 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.832,4860

        Satış: 4.832,9910

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.650,53

        Satış: 3.651,41

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.731,9800

        Satış: 7.901,9400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 30.927,9100

        Satış: 31.511,1000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 32.132,00

        Satış: 32.439,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 15.413,81

        Satış: 15.801,84

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 30.924,26

        Satış: 31.507,04

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 32.983,22

        Satış: 33.805,05

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.708,29

        Satış: 3.731,94

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.496,47

        Satış: 4.738,60

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 80.033,00

        Satış: 80.848,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 yıl sonra 'Pardon'a 17 milyon TL'lik tazminat davası!
        8 yıl sonra 'Pardon'a 17 milyon TL'lik tazminat davası!
        "Talisca ve Fred ilk 11'i hak etmiyor"
        "Talisca ve Fred ilk 11'i hak etmiyor"
        Trump'a Windsor Kalesi'nde görkemli tören
        Trump'a Windsor Kalesi'nde görkemli tören
        Tamir yaparken düştü! Cebindeki bıçak ölümü oldu!
        Tamir yaparken düştü! Cebindeki bıçak ölümü oldu!
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Meteoroloji'den 11 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den 11 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Rapor süresine dikkat!
        Rapor süresine dikkat!
        İngiltere Filistin devletini tanıyacak mı?
        İngiltere Filistin devletini tanıyacak mı?
        Diyanet İşleri Başkanlığı'nda değişiklik
        Diyanet İşleri Başkanlığı'nda değişiklik
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kadıköy'de soğuk duş!
        Kadıköy'de soğuk duş!
        "Seçim öncesi yapılmış bir operasyon!"
        "Seçim öncesi yapılmış bir operasyon!"
        F.Bahçe'de penaltı isyanı!
        F.Bahçe'de penaltı isyanı!
        Suudi Arabistan ile Pakistan savunma anlaşmasına vardı
        Suudi Arabistan ile Pakistan savunma anlaşmasına vardı
        Türkiye'nin sonbahar rotası
        Türkiye'nin sonbahar rotası
        "Galatasaray hep kazanmaya oynar!"
        "Galatasaray hep kazanmaya oynar!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Yanlış ameliyat kurbanı