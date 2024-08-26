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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 26 Ağustos 2024: Altın yükseliyor! Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın yükseliyor! 26 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

        Fed'in Eylül ayında faiz oranını tahminen 25 baz puan indireceğine dair güçlü beklenti, piyasayı yönlendirmeye devam ediyor. Gram ve çeyrek altın, son zamanların en yüksek seviyesini gördü. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 26 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...,

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 07:21 Güncelleme: 26.08.2024 - 07:21
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        Dünya genelinde bir süredir devam eden enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, resesyon korkularının da etkili olduğu ABD'de Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

        Perşembe ve cuma günleri ise Kansas City Fed Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleşen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda Fed başta olmak üzere merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

        Para piyasalarında Fed'in eylülde faiz indirimine gidilmesine kesin gözüyle bakılırken, faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin fiyatlamaların değişiklik göstermesi Powell'ın açıklamalarının önemini daha da artırıyor. Analistler, Fed'in faiz indirim sürecine girme ihtimalinin güçlenmesinin ons altın fiyatlarını desteklediğini söyledi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 26 Ağustos 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN YÜKSELİYOR

        Gram altın Cuma günü 2 bin 731 lira seviyesinde kapandı. 26 Ağustos Pazartesi günü ise 2 bin 741 liradan açılış yaptı. Çeyrek altın ise 4 bin 369 liradan 4 bin 387 liraya yükseldi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.741,1240

        Satış: 2.741,5710

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.511,99

        Satış: 2.513,20

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.387,6700

        Satış: 4.484,2100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 17.550,8800

        Satış: 17.883,1700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8.753,64

        Satış: 8.974,74

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 17.562,16

        Satış: 17.894,58

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 18.474,38

        Satış: 18.939,38

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.505,77

        Satış: 1.954,77

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.542,37

        Satış: 2.681,97

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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