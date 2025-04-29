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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 29 NİSAN 2025: Altında düşüş devam ediyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ikinci iş gününde yakından takip ediliyor. Küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler konusunda ticaret ortaklarıyla yürüttüğü müzakerelere yönelik iyimserlikler güvenli liman varlıklara olan talebi düşürdü. Geçen hafta ticaret savaşları ve risk iştahının artmasıyla rekor seviyeye yükselen altın düşüşe geçti. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 29 Nisan 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 07:36 Güncelleme: 29.04.2025 - 10:08
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        1

        Altın fiyatları 29 Nisan 2025 Salı verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşlarına yönelik olarak yumuşama eğilimi göstermesi altın fiyatlarını negatif etkiledi. Rekor üstüne rekor kıran altın Trump'ın Çin'e olan gümrük tarifelerinde indirime gitmesi beklentisiyle düşüşe geçti. Anlık verilere göre gram altın, saat 10.00 itibarıyla 4102 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 29 Nisan 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Gram altın güne 4132 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4087 lira, en yüksek de 4138 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4102 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.102,0770

        Satış: 4.102,5470

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.311,4200

        Satış: 3.312,3100

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.561,6200

        Satış: 6.705,9500

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.247,6800

        Satış: 26.743,2100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 26.883,00

        Satış: 27.111,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.089,01

        Satış: 13.418,76

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.260,08

        Satış: 26.755,45

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.182,16

        Satış: 27.868,67

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.256,05

        Satış: 3.202,86

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.761,42

        Satış: 3.965,15

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 66.793,00

        Satış: 67.829,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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