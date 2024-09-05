Altın fiyatları yeniden yükseliyor! 5 Eylül 2024 Güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında birkaç gündür dalgalı bir kur izleniyor. Fed etkisiyle tarihin en zirve dönemlerinden birini yaşayan altında seyir çok hızlı değişiyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 5 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...
Fed Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, iş gücü piyasasının artık aşırı ısınmış olmadığına dikkati çekerek, koşulların pandemi öncesinden daha az sıkı olduğunu söyledi.
Para politikası ayarlaması için zamanın geldiğini dile getiren Powell, "Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak. Fiyat istikrarına doğru daha fazla ilerleme kaydederken güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 5 Eylül 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTIN TEKRAR YÜKSELİYOR!
4 Eylül Çarşamba günü 2 bin 724 lira olan gram altın, 5 Eylül Perşembe günü 2 bin 749 liraya yükseldi. Çeyrek altın da 4 bin 358 liradan, 4 bin 399 liraya çıktı.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.749,5990
Satış: 2.749,9490
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.515,1900
Satış: 2.515,5600
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.399,6800
Satış: 4.496,6000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 17.588,2200
Satış: 17.920,4900
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.774,75
Satış: 8.996,09
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 17.604,52
Satış: 17.937,17
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 18.450,12
Satış: 18.920,06
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.504,31
Satış: 2.321,96
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.539,67
Satış: 2.677,51