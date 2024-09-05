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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 5 Eylül 2024 Perşembe! Altın fiyatlarında dalgalanma! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

        Altın fiyatları yeniden yükseliyor! 5 Eylül 2024 Güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarında birkaç gündür dalgalı bir kur izleniyor. Fed etkisiyle tarihin en zirve dönemlerinden birini yaşayan altında seyir çok hızlı değişiyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 5 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 07:24 Güncelleme: 05.09.2024 - 16:42
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        1

        Fed Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, iş gücü piyasasının artık aşırı ısınmış olmadığına dikkati çekerek, koşulların pandemi öncesinden daha az sıkı olduğunu söyledi.

        Para politikası ayarlaması için zamanın geldiğini dile getiren Powell, "Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak. Fiyat istikrarına doğru daha fazla ilerleme kaydederken güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 5 Eylül 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN TEKRAR YÜKSELİYOR!

        4 Eylül Çarşamba günü 2 bin 724 lira olan gram altın, 5 Eylül Perşembe günü 2 bin 749 liraya yükseldi. Çeyrek altın da 4 bin 358 liradan, 4 bin 399 liraya çıktı.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.749,5990

        Satış: 2.749,9490

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.515,1900

        Satış: 2.515,5600

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.399,6800

        Satış: 4.496,6000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 17.588,2200

        Satış: 17.920,4900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8.774,75

        Satış: 8.996,09

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 17.604,52

        Satış: 17.937,17

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 18.450,12

        Satış: 18.920,06

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.504,31

        Satış: 2.321,96

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.539,67

        Satış: 2.677,51

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