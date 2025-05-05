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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 5 MAYIS 2025: Altın Fed kararı öncesi yükselişe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 5 Mayıs 2025 Pazartesi haftanın ilk işlem günü için araştırılmaya başlandı. Altın 2 haftalık kaybından sonra bu hafta açıklanacak Fed faiz kararı öncesi yükselişe geçti. Anlık verilere göre, saat 15.15 itibarıyla altının gram fiyatı 4110 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 5 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 07:20 Güncelleme: 05.05.2025 - 15:15
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        1

        Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın ilk işlem günü için araştırılıyor. Altın, bu yılki ilk arka arkaya haftalık kaybının ardından yükseldi. Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde belirsiz görünümü değerlendiriyor. Anlık verilere göre ons altın 3314 TL’den, çeyrek altın 6720 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 5 Mayıs 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.109,6350

        Satış: 4.110,1190

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.313,73

        Satış: 3.314,37

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.575,5000

        Satış: 6.720,0600

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.300,71

        Satış: 26.796,93

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.053,00

        Satış: 27.218,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.109,26

        Satış: 13.439,56

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.300,71

        Satış: 26.796,93

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.490,80

        Satış: 28.184,95

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.270,70

        Satış: 3.215,62

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.784,25

        Satış: 3.982,66

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 67.196,00

        Satış: 68.127,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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