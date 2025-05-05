Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın ilk işlem günü için araştırılıyor. Altın, bu yılki ilk arka arkaya haftalık kaybının ardından yükseldi. Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde belirsiz görünümü değerlendiriyor. Anlık verilere göre ons altın 3314 TL’den, çeyrek altın 6720 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 5 Mayıs 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…