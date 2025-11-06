Altın fiyatları yatay seyirde! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Altın piyasasında yaşanan gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Doların üç ayın zirvesine yakın seyrini sürdürmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık ayında faiz indirimi ihtimalinin azalması ve ABD-Çin ticaret geriliminin hafiflemesi değerli metale olan talebi sınırladı. Dünkü düşüşün ardından sarı metal, haftanın üçüncü işlem gününe yatay seyirde başladı. Saat 15.35 itibarıyla ons altın 3966 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 5.372 TL'den işlem görüyor. İşte, 6 Kasım 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
Canlı altın fiyatları 5 Kasım 2025 Çarşamba günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın piyasasında son durum merak ediliyor. Önceki gün düşüş yaşayan altın yeni güne yatay seyirde başladı. Saat 15.35 itibarıyla altının ons fiyatı 3966 dolardan işlem görürken, gram altın fiyatı ise 5.372 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 5 Kasım 2025 güncel altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.371,7460
Satış: 5.372,4900
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.965,96
Satış: 3.966,97
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.594,8000
Satış: 8.784,0300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 34.379,2100
Satış: 35.028,6800
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 35.758,00
Satış: 35.981,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.125,85
Satış: 17.557,82
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 34.359,08
Satış: 35.008,25
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 36.369,81
Satış: 37.297,81
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.020,66
Satış: 4.088,92
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.004,07
Satış: 5.225,34
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 89.064,00
Satış: 89.773,00