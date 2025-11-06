Habertürk
Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATLARI 6 KASIM: Altın fiyatları yatay seyirde! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları yatay seyirde! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın piyasasında yaşanan gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Doların üç ayın zirvesine yakın seyrini sürdürmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık ayında faiz indirimi ihtimalinin azalması ve ABD-Çin ticaret geriliminin hafiflemesi değerli metale olan talebi sınırladı. Dünkü düşüşün ardından sarı metal, haftanın üçüncü işlem gününe yatay seyirde başladı. Saat 15.35 itibarıyla ons altın 3966 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 5.372 TL'den işlem görüyor. İşte, 6 Kasım 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 00:29 Güncelleme: 06.11.2025 - 00:29
        1

        Canlı altın fiyatları 5 Kasım 2025 Çarşamba günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın piyasasında son durum merak ediliyor. Önceki gün düşüş yaşayan altın yeni güne yatay seyirde başladı. Saat 15.35 itibarıyla altının ons fiyatı 3966 dolardan işlem görürken, gram altın fiyatı ise 5.372 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 5 Kasım 2025 güncel altın fiyatları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.371,7460

        Satış: 5.372,4900

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.965,96

        Satış: 3.966,97

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.594,8000

        Satış: 8.784,0300

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 34.379,2100

        Satış: 35.028,6800

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 35.758,00

        Satış: 35.981,00

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 17.125,85

        Satış: 17.557,82

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 34.359,08

        Satış: 35.008,25

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 36.369,81

        Satış: 37.297,81

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.020,66

        Satış: 4.088,92

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.004,07

        Satış: 5.225,34

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 89.064,00

        Satış: 89.773,00

        13
