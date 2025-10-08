Altında çifte rekor! İşte 8 Ekim 2025 Çarşamba 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet ve tam altın fiyatları
ABD ekonomisindeki belirsizlikler ve küresel riskler nedeniyle yatırımcılar yeniden güvenli liman altına yöneldi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi de yükselişi destekledi. Ons altın, çarşamba günü 4 bin doları aşarak tarihi zirvesini gördü. Gram altın da 5 bin 393 lirayla zirve yaptı. Sarı metal, bu performansıyla yüzyılın başından bu yana hisse senetlerinden daha yüksek getiri sağlamış oldu. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet ve tam altın fiyatları ne kadar? 14 ve 22 ayar bilezik kaç lira? İşte 8 Ekim 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu.
Altın fiyatları, ABD ekonomisine dair artan endişeler ve hükümetin kapanma olasılığının yarattığı risk algısıyla birlikte yükselişini sürdürüyor. Altın, Çarşamba günü erken saatlerde ons başına 4.021,19 dolar seviyesine kadar yükseldi. Böylece ons altın tarihinde ilk kez 4 bin dolar eşiğini aşmış oldu. Küresel piyasalardaki yükseliş, iç piyasaya da rekor olarak yansıdı. Gram altın sabah saatlerinde 5 bin 393 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 8 Ekim 2025 güncel altın fiyatları.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.391,3930
Satış: 5.392,0370
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.984,16
Satış: 3.985,53
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.625,4100
Satış: 8.814,9700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 34.504,9200
Satış: 35.156,0800
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 36.495,00
Satış: 36.839,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.187,61
Satış: 17.620,45
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 34.482,99
Satış: 35.133,12
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 36.804,62
Satış: 37.729,10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.084,21
Satış: 4.173,46
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.107,34
Satış: 5.348,91
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 90.901,00
Satış: 91.887,00