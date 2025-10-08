Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 8 EKİM 2025: Altında çifte rekor! Bugün 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet ve tam altın fiyatları ne kadar?

        Altında çifte rekor! İşte 8 Ekim 2025 Çarşamba 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet ve tam altın fiyatları

        ABD ekonomisindeki belirsizlikler ve küresel riskler nedeniyle yatırımcılar yeniden güvenli liman altına yöneldi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi de yükselişi destekledi. Ons altın, çarşamba günü 4 bin doları aşarak tarihi zirvesini gördü. Gram altın da 5 bin 393 lirayla zirve yaptı. Sarı metal, bu performansıyla yüzyılın başından bu yana hisse senetlerinden daha yüksek getiri sağlamış oldu. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet ve tam altın fiyatları ne kadar? 14 ve 22 ayar bilezik kaç lira? İşte 8 Ekim 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 08:04 Güncelleme: 08.10.2025 - 08:04
        1

        Altın fiyatları, ABD ekonomisine dair artan endişeler ve hükümetin kapanma olasılığının yarattığı risk algısıyla birlikte yükselişini sürdürüyor. Altın, Çarşamba günü erken saatlerde ons başına 4.021,19 dolar seviyesine kadar yükseldi. Böylece ons altın tarihinde ilk kez 4 bin dolar eşiğini aşmış oldu. Küresel piyasalardaki yükseliş, iç piyasaya da rekor olarak yansıdı. Gram altın sabah saatlerinde 5 bin 393 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 8 Ekim 2025 güncel altın fiyatları.

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.391,3930

        Satış: 5.392,0370

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.984,16

        Satış: 3.985,53

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.625,4100

        Satış: 8.814,9700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 34.504,9200

        Satış: 35.156,0800

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 36.495,00

        Satış: 36.839,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 17.187,61

        Satış: 17.620,45

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 34.482,99

        Satış: 35.133,12

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 36.804,62

        Satış: 37.729,10

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.084,21

        Satış: 4.173,46

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.107,34

        Satış: 5.348,91

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 90.901,00

        Satış: 91.887,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
