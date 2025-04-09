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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 9 Nisan 2025: Altında yatay seyir! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatlarında yatay seyir! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Canlı altın fiyatları alış satış tablosu 9 Nisan Çarşamba günü için araştırılıyor. Küresel ekonomideki belirsizlik, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına dair beklentiler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, altın piyasasında yön arayışını sürdürüyor. Güne yatay seyirle başlayan gram altın 3674 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 6008 TL, tam altın ise 24.774 TL'den satışa sunuluyor. İşte 9 Nisan 2025 güncel 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam, ons altın fiyatları alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 07:47 Güncelleme: 09.04.2025 - 07:47
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        1

        Canlı altın fiyatları alış satış rakamları yakından takip ediliyor. Altın, ABD'nin Çin'e bugünden itibaren yüzde 104 oranında tarife uygulayacak olması nedeniyle primli seyrediyor. Yatırımını bu değerli madenden yana yapmak isteyenler ise "9 Nisan Çarşamba bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Kapalı Çarşı ve serbest piyasa rakamları ayrı ayrı sorgulanıyor. Altının gram fiyatı bugün 3674 TL'den işlem görüyor. İşte, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram, ons altın fiyatları son durum…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Gram altın güne 3637 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3626 lira, en yüksek de 3688 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3674 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.674,4460

        Satış: 3.674,9470

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.003,15

        Satış: 3.004,06

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.879,1100

        Satış: 6.008,5400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 23.519,3900

        Satış: 23.963,9700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 24.520,00

        Satış: 24.774,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 11.728,07

        Satış: 12.023,95

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 23.529,67

        Satış: 23.974,35

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 24.969,09

        Satış: 25.600,78

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.052,45

        Satış: 2.967,83

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.430,74

        Satış: 3.621,83

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 60.922,00

        Satış: 61.936,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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