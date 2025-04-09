Altın fiyatları yeniden hareketlendi! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Canlı altın fiyatları alış satış tablosu 9 Nisan Çarşamba günü için araştırılıyor. Küresel ekonomideki belirsizlik, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına dair beklentiler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, altın piyasasında yön arayışını sürdürüyor. Güne yatay seyirle başlayan gram altın 3.757 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 6.007 TL, tam altın ise 24.928 TL'den satışa sunuluyor. İşte 9 Nisan 2025 güncel 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam, ons altın fiyatları alış-satış rakamları…
Canlı altın fiyatları alış satış rakamları yakından takip ediliyor. Altın, ABD'nin Çin'e bugünden itibaren yüzde 104 oranında tarife uygulayacak olması nedeniyle primli seyrediyor. Yatırımını bu değerli madenden yana yapmak isteyenler ise "9 Nisan Çarşamba bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Kapalı Çarşı ve serbest piyasa rakamları ayrı ayrı sorgulanıyor. Altının gram fiyatı bugün 3757 TL'den işlem görüyor. İşte, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram, ons altın fiyatları son durum…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 3637 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3626 lira, en yüksek de 3688 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3757 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.757,66
Satış: 3.758,14
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.069,5800
Satış: 3.070,4200
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.007,07
Satış: 6.139,22
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 24.051,2300
Satış: 24.505,2200
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 24.928,00
Satış: 25.107,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 11.986,94
Satış: 12.289,11
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 24.048,01
Satış: 24.501,31
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 25.233,21
Satış: 25.871,44
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.091,51
Satış: 3.005,61
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.489,55
Satış: 3.672,06
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 61.966,00
Satış: 62.798,00