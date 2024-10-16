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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu 16 Ekim 2024: Altında yükseliş! Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar?

        Altında yükseliş! 16 Ekim 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altının ons fiyatı, merkez bankalarının faiz indirimlerine başlaması ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle temmuz-eylül döneminde yüzde 13,2 yükselerek 2016'dan bu yana en yüksek çeyreklik kazancına ulaştı. ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizinde indirime gitmesi sonrasında talebin artacağına ilişkin beklentilerin öne çıkması da altının ons fiyatını destekleyen önemli unsurlar arasında yer aldı. İşte, 16 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 07:43 Güncelleme: 16.10.2024 - 07:43
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        1

        Küresel piyasalar, ABD'de ekonominin yumuşak iniş yapabileceği beklentilerinin güçlü kalması ve Çin'de hafta sonu Çin Maliye Bakanı tarafından yapılan açıklamalarla haftaya pozitif bir seyirle başladı.

        Bir süredir ABD'de enflasyonist baskıların gücünü yitirdiğine yönelik artan güven, geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin ardından yerini temkinli bir duruşa bıraktı.

        ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay politika faizini sabit tutabileceğine ilişkin ihtimaller fiyatlamalara dahil olsa da yıl sonuna kadar yapılacak iki toplantıda da 25'er baz puanla toplamda 50 baz puanlık indirim yapacağına yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam ediyor. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 16 Ekim 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTINDA YÜKSELİŞ!

        15 Ekim Salı günü 2 bin 923 lira olan gram altın 16 Ekim Çarşamba günü 2 bin 935 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 677 lira iken, 4 bin 696 lira olarak güncellendi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.935,9830

        Satış: 2.936,3900

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.667,88

        Satış: 2.668,19

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.696,3700

        Satış: 4.799,9800

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.791,9600

        Satış: 19.147,1000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.788,00

        Satış: 19.999,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.365,36

        Satış: 9.601,38

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 18.789,44

        Satış: 19.144,04

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.030,47

        Satış: 20.533,66

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.644,78

        Satış: 2.493,90

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.768,27

        Satış: 2.929,16

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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