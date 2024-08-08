Altın fiyatlarında yükseliş! 8 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu
Altın fiyatları bu hafta oldukça değişkenlik gösteriyor. Bugün gram altın 2 bin 586 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 137 liradan işlem görüyor. İşte, 8 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile canlı altın fiyatları...
Küresel piyasalar, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesiyle görülen tarihi satış baskısının ardından bugün toparlanma eğilimine girdi.
ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülünden daha sert yavaşlayabileceği endişesinin dün küresel piyasalarda satış baskısının derinleşmesine yol açmasının ardından piyasalarda bugün risk iştahının arttığı görüldü.
Ülkede resesyon endişelerinin güçlenmesi, dün küresel hisse senedi piyasalarında sert düşüşlere yol açarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) piyasalardaki endişeyi yatıştırmak için acil toplanarak faiz indirimi yapma ihtimali gündeme geldi.
Fed'in yakın zamanda acil faiz indirim kararı almasının, ekonominin gidişatına ilişkin endişeleri artırabileceği ve bu nedenle piyasalarda panik yaratabileceği endişelerinin etkileri de dün yoğun bir şekilde hissedilmişti.
Acil faiz indirimi kararının, Fed'in piyasalar üzerindeki kontrolünü kaybettiği şeklinde değerlendirilebileceğine dikkati çeken analistler, bankanın kısa vadede atacağı adımları netleştirmesi gerektiğini ifade etti.
Fed'in son acil faiz indirim kararı, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla gelmişti. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 8 Ağustos 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ÖĞLEDEN SONRA ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE BAŞLADI
Gram altın Çarşamba günü 2 bin 582 liradan açılış yaparken; 8 Ağustos Perşembe günü 2 bin 586 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 132 liradan, 4 bin 137 liraya yükseldi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.586,23
Satış: 2.586,68
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.394,28
Satış: 2.394,69
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.137,97
Satış: 4.229,21
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 16.551,90
Satış: 16.865,12
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.250,09
Satış: 8.458,43
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 16.551,90
Satış: 16.865,12
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 17.355,43
Satış: 17.798,16
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.411,39
Satış: 1.843,02
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.388,97
Satış: 2.518,64