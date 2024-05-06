Altın fiyatları yükseliyor! 6 Mayıs 2024 Pazartesi canlı altın fiyatları
Altın fiyatları yeni haftaya yükseliş trendinde başladı. Geçtiğimiz hafta oldukça dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları yeniden değer kazandı. 6 Mayıs Pazartesi günü ise güncel ons altın değerinin yükselmesiyle beraber gram altın fiyatı bugün yeniden 2 bin 400 TL seviyesini aştı. İşte, 6 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporunda tarım dışı istihdamın öngörülerin altında gerçekleşmesi, ekonomik aktivitenin yavaş yavaş da olsa soğuduğu yönündeki tahminleri destekledi.
Analistler, açıklanan verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene içinde bir faiz indirimine gidebileceği yönündeki öngörülerin güç kazandığını belirterek, faiz indirimi için eylül ayının öne çıktığını ifade etti.
Ülkede iş gücü piyasasından alınan soğuma sinyallerinin ekonomide "yumuşak iniş" yapılabileceğine yönelik umutları beslediğini aktaran analistler, hafta boyunca Fed yetkililerinin yapacağı açıklamaların bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikleri azaltabileceğini dile getirdi.
Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında Avrupa'da hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 300 ve 2 bin 270 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, anlık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 6 Mayıs 2024 günü altın fiyatları alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 393 liradan yaparken; 6 Mayıs Pazartesi günü 2 bin 406 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 913 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 933 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.405,67
Satış: 2.406,08
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.318,59
Satış: 2.318,99
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.849,10
Satış: 3.933,86
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 15.395,99
Satış: 15.686,90
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.674,14
Satış: 7.867,71
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.395,99
Satış: 15.686,90
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16.078,85
Satış: 16.480,33
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.302,42
Satış: 1.717,70
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.212,45
Satış: 2.335,97