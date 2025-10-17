Altın fiyatları 17 Ekim 2025: Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 17 Ekim 2025 Cuma verileri yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler ve ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimi nedeniyle güvenli liman talebini artıyor. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, haftanın son işlem gününde de yükselişini sürdürüyor. Ons altın bu sabah 4379 doları görerek tarihi zirvesini yenilerken, gram altın 5900 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, güncel 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 17 Ekim 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları alış-satış tablosu her gün olduğu gibi 17 Ekim 2025 Cuma günü de gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları haftanın son işlem gününde de yükselişini sürdürüyor. Artışta FED’in faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler, jeopolitik gelişmeler, ekonomiye ilişkin belirsizlikler, merkez bankalarının alımları, doların zayıflaması ve fon girişleri etkili oluyor. An itibarıyla ons altın 4.292 dolardan işlem görürken, gram altın 5.778 TL, Cumhuriyet altını ise 36.978 TL seviyesinde seyrediyor. İşte 17 Ekim 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.778,24
Satış: 5.778,94
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.290,67
Satış: 4.292,10
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.249,4700
Satış: 9.452,9000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 36.978,0700
Satış: 37.675,8900
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 40.137,00
Satış: 40.701,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.434,33
Satış: 18.898,93
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 36.984,24
Satış: 37.682,27
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 41.039,57
Satış: 42.083,05
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.397,95
Satış: 4.561,89
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.617,05
Satış: 5.916,48
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 99.972,00
Satış: 101.597,00