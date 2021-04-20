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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor

CANLI | Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
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HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor. CHP lideri, "Zor günlerden geçiyoruz" diyerek başladığı konuşmasında herkesin üzerine düşen görevler olduğunu söyledi. Kılıçdroğlu, "Herkes üzerine düşeni yaptı. Ama üzülerek ifade edeyim, Saray'da oturanlar üzerine düşeni yapmadılar. Kibirle bir devlet yönetilmez. Dövizi olan daha fazla kazandılar. Esnafa, çiftçiye, emekliye, taksiciye ne verildi? Biz fedakarlığı toplumun her kesimi yapsın dedik. Sen fedakarlık yapıyorsun, oy verdiklerin yapmıyor. 'İsraftan kaçının' dedik, 3 tane Mercedes daha alıyorsun" ifadelerini kullandı.

"KAMULAŞTIRACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, "Özel-kamu işbirlikleri halkı sömürüyor. İktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş bunları kamulaştırmaktır. Doğacak çocuğa yük getiriyorlar. Onları kamulaştıracağız. Vatandaşlarımız o köprülerden, yollardan, havalimanlarından o paraları ödemeden geçecekler. Devletin soyulmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Koronavirüs vaka sayılarını hatırlatarak, hükümeti eleştiren CHP lideri, "Sen kongre yapıyorsun, üstelik övünüyorsun 'Lebaleb doldu' diye. Barolar genel kurullarını yapmayacak ama sen kongreni yapıyorsun. Dün 341 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sorumlusu kim? AK Parti'ye, MHP'ye oy veren kardeşlerime soruyorum. O kongreleri yapanların vebali yok mu? O insanlar sokağa çıktı binlerce insan Covid oldu. Yoğun bakımlarda yer yok. Ülkeyi bu hale getirenin sorumluluğu yok mu?" dedi.

"KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YENİDEN GELMELİ"

"Böyle bir tablo olduğunda Türkiye'ye turist gelir mi" diye soran CHP lideri, "Bu ülkeyi yönetenler bunun sorumlusu değil mi? Bilim Kurulu'nun ne dediğini, neyi önerdiğini bilen var mı? Sağlık Bakanı açıklama yapıyor '84 milyon sorumludur' diyor. Bunlar devleti yönetmiyor, keyfi bir yönetim. İnsan hayatlarını kaybediyor bunlar seyrediyor. Milleti perişan ettiniz. 4 kişi kağıt oynarsa ceza yazıyorsunuz, sonra gidip kongre yapıyorsunuz" diye konuştu.

"Esnafı bitirdiler, turizmi de bitiriyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu kadar yoğun virüsün dolaştığı coğrafyaya turist niye gelsin? Turizm bizim için çok önemli. Bacasız sanayi diyoruz. Cari açığı kapatan turizm, 54 farklı alana katkı veriyor. Kısa çalışma ödeneğinin yeniden gelmesi lazım. Bankalarda mevduat faizine uygulanan stopajı düşürdüler. 1 milyon 139 bin kişiyi işsizlikle karşı karşıya getirdiler. Bu stopaj nereye gidiyordu, bütçeye gidiyor. Kısa çalışma ödeneği işsizlik sigortası fonundan karşılanıyor. Hükümet rantiye sınıfına çalışıyor. Bankalarda 1 milyonun üzerinde hesabı olan 283 bin kişi. 283 bin kişinin mevduat faizini sıfırladılar. 1 milyon 139 bin kişiye de parayı vermediler" dedi.

128 MİLYAR DOLAR TARTIŞMASI

"Turizm Bakanı eşiyle şirket kurmuş kendi bakanlığına dezenfektan satıyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Bakın Türkiye nasıl yönetiliyor. Bakanlık koltuğunda oturacaksın, şirket kuracaksın, dezenfektan üreteceksin ve bakanlık satın alacak. Türkiye bir yolsuzluklar ülkesi oldu. Sizin burnunuzdan fitil fitil getireceğim. Parlamentoya siyasi ahlak yasası getireceğiz" dedi.

128 milyar dolar tartışmasına değinen CHP lideri şunları söyledi:

"Ana okuluna başlayan yeni başlayan çocuğun anlayacağı dille 5 soru sordum. Hangi yöntemle sattın. Hangi tarihlerde yaptın? Hangi kurdan sattın? Bu ticaretin alıcıları kim? Bu satışın altında kimlerin imzası var? Ana okuluna yeni başlayan çocuk soru sorduğumuzu anlar. Soruları sorduk, cevap yok. Bizi tatmin eden cevap yok. İl ve ilçe başkanlarımız kendi binalarına afişleri assınlar, 'billboardlara yapıştıralım' dedik. 128 milyar doların nereye gittiğini şu ana kadar bilmiyoruz. Hangi yöntemle satıldığının cevabını aldık. 'Protokole göre satıldı' dedi. Bu protokolü dayandırdıkları kanun var, onu da açıkladı. Ama o kanunun ikinci maddesi, iptal edildi. İptal edildi ama satışlar devam ediyor. Protokol kanunsuz bir protokol. Afişleri niye indiriyorlar çünkü hesabını veremiyorlar.

Kılıçdaroğlu, pankartların indirilmesini eleştirerek, "Anayasa Mahkemesi karar almış. Pankartları indirerek ifade özgürlüğünü ihlal ediyorsun. Yargı da askıya alındı. Savcılıklar da askıya alındı. Ben bu milletin hakkını savunmayacaksam niye siyaset yapıyorum. Soruları sorduk. Her bir kafadan ayrı cevap."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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