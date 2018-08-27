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CANLI YAYIN | Beşiktaş Başkanı Fikret Orman açıklamalar yapıyor

Son dakika haberine göre Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, katıldığı televizyon programında açıklamalar yapıyor

27 Ağustos 2018 Pazartesi, 15:05:32 | Güncelleme:

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, beIN SPORTS'ta katıldığı televizyon programında açıklamalar yapıyor. Orman'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ANTALYASPOR YENİLGİSİ

"Beşiktaş, Antalyaspor maçında şanssızdı. İçsel eleştirilecek konular da var ama bunlar aile sorunu. Aile içi sorunları kamuoyu önünde paylaşmam. Dün akşam çok güzel bir maç oynandı. Vodafone Park'ta ilk kez mağlup olduk. O da Antalyaspor'a nasipmiş. Kaybetsek de seyir zevki yüksek bir maçtı."

ERKEN SEÇİMİN NEDENİ NE?

"Uzun zamandır bir aradayız biz, Beşiktaş tarihi açısından çok önemli işler yaptık. Benim motivasyonum sıkıntıya girerse Beşiktaş çöker. Belli bir yorgunluk oldu. Türkiye'de önemli bir ekonomik olaylardan geçiyoruz. Ligin daha başında önemli sorunlarla uğraşacağımız bir sezon oluyor. O haklı bu haklı demiyorum. Herkes kendine göre haklıdır, burada haksız olan ben de olabilirim ancak benim işim bu işi yönetmek. İşimizle mücadele etmemiz lazım. İşimizle mücadele etmez, birbirimizle mücadele edersek olmaz. Ben motive etmekte zorlanıyorum. Dışarıdaki laflar, sosyal medyadaki laflar moralleri bozuyor. İnsanlar hakkında kırmak dökmek için dedikodular yapılıyor. Bunlar beni rahatsız etmeye başladı. Birkaç defa bunun düzeltilmesi için yönetici arkadaşlarla da konuştum. Gazetelerde görüyoruz 'Şu gidiyor, bu geliyor. Şu yeni yönetim kurulunda yok bu var' gibi haberler, bunlar külliyen yalan. Çünkü yönetici arkadaşlarla daha görüşmeye başladım, bu hafta başlayacağım"

AHMET NUR ÇEBİ İLE DEVAM EDECEK Mİ?

"Hep algı ve sosyal medya üzerinden bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Ahmet abi ile 6,5 sene içerisinde hiç kavga etmemişimdir. Onu çok severim, o da beni çok sever. Onun kalbinin kırılması beni çok üzer. Ama genel baktığımızda bir motivasyon eksikliğinin bulunduğu hepimizin kabul etmesi gereken bir şey. Benim de motivasyonumun olması lazım, mücadele etme gücümün olması lazım. Vaktimizi işe harcamamız lazım. Beşiktaş'ın buna en çok ihtiyacı olduğu dönem. Kişisel olarak şey yaptıklarım da var mı? Var, maalesef bu işin fıtratında var. Beşiktaş’ı yıkmanın en kolay yolu beni ve arkadaşlarımı yıkmaktır."

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