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Cansuyu Derneğinden Beninli ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Cansuyu Derneği, Batı Afrika ülkesi Benin'de düzenlediği ramazan yardımı organizasyonu kapsamında, ihtiyaç sahiplerine kumanya ile kurban eti ulaştırdı.

Cansuyu Derneğinden Beninli ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
AA

Dernekten yapılan açıklamaya göre Cansuyu Derneği, 2021 ramazan organizasyonu kapsamında yurt içinde ve dünyanın dört bir köşesinde yardım faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Her yıl ramazan ayında "Kazancımız Allah için verdiğimizdir" sloganı ile muhtaç ülkelere hayırsever vatandaşların emanetlerini ulaştıran dernek, Batı Afrika ülkesi Benin'de yardım organizasyonu düzenledi.

Hayırseverler ile muhtaçlar arasında köprü vazifesi gören dernek, ramazan ayının bereketini paylaşmak için Benin'in Save bölgesinde binlerce muhtaca kumanya dağıttı. İçerisinde bir ailenin ramazan boyunca ihtiyacını karşılayacak temel gıda malzemelerinin bulunduğu kumanyalar, Beninliler tarafından sevinçle karşılandı.

Cansuyu Derneği, Save ve Abomey bölgelerinde Türkiye'den hayırsever vatandaşların bağışladığı adak, akika ve şükür kurbanları keserek, kurban etlerini 10 bin kişiye ulaştırdı.

Öte yandan dernek, bölge halkının temiz su ihtiyacının karşılanması ve salgın hastalıkların önüne geçilmesi için şehrin Porto-Novo, Abomey-Calavi, Parakou ve Nikki bölgelerinin kurak köylerinde 23 temiz su kuyusu açtı. Açılan su kuyularından on binlerce kişinin yararlanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Muhammed Furkan Özkan, ramazanın bereketini ve sevincini Beninli ihtiyaç sahipleriyle paylaştıklarını, Türkiye'den hayırseverlerin emanetlerini titizlikle muhtaçlara ulaştırdıklarını ifade etti.

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