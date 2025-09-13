Cardi B, New York metrosunda albüm sattı

Cardi B, ikinci stüdyo albümü 'Am I the Drama?' için sıra dışı bir tanıtım çalışmasına imza attı. Rapçi, New York metrosunda albüm satarken çekilen skeçle hayranlarının karşısına çıktı.

19 Eylül’de, yedi yıl aradan sonra çıkaracağı albümünü tanıtmak için sokaklara inen Cardi B, son haftalarda sık sık hayranlarıyla buluşarak albümünü adeta bir sokak satıcısı gibi pazarlıyor. 12 Eylül’de yayınladığı videoda ise kapüşonlu, eşofmanlı ve terlikli haliyle elinde kutu dolusu albümle metro yolcularına seslendi.

Kendini 'hayatını değiştirmeye çalışan eski bir balerin' olarak tanıtan ünlü rapçi, "Lütfen yeni albümüm 'Am I the Drama?'yı satın alın… 9.99 dolar" diyerek yolculardan destek istedi. Bir yolcunun albüm satın almasının ardından da, "Üç çocuk annesine destek olun" sözleriyle tanıtımına devam etti.

Videonun sonunda ise metro platformunda bir fareyle karşılaşarak panikleyen Cardi B’nin tepkisi izleyenleri güldürdü.