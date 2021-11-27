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Caretta caretta ile yüzdüğü anları kayıt altına aldı

Antalya'da dalış eğitmeni Erkun Tanyar, Kaş açıklarında yaptığı dalış sırasında yetişkin bir caretta caretta ile yüzme deneyimi yaşadı. Tanyar, o anları kayıt altına aldı

Caretta caretta ile yüzdüğü anları kayıt altına aldı
DHA

Dalış turizmi için Türkiye'nin ender noktalarından biri olan Kaş'ta dalış yapan Erkun Tanyar, su altında karşılaştığı deniz kaplumbağası ile gerçekleştirdiği 15 dakikalık yüzme deneyiminin eşsiz olduğunu anlattı. Denizlerin carettaların evleri olduğunu hatırlatan Tanyar, "Suyun altında bizler misafiriz. Caretta o kadar güzel ve sakin yüzüyordu ki; karşısında beni görünce ilk önce sualtına doğru indi. Daha sonra bana yaklaştı, çevremde döndü ve benimle yüzdü. O anları, kamerayla kaydettim" dedi.

'ÇOK FARKLI BİR DENEYİM OLDU'

Caretta carettaların sakin birer canlı olduklarını hatırlatan Tanyar, "Buralar, onların yaşam alanları. Su altında birçok beslenme noktaları bulunuyor. Kaş'ta dalış yaptığınızda bir deniz kaplumbağası ile karşılaşma olasılığı yüksek. Fakat genellikle hızla gözden kaybolurlar. Bu biraz farklıydı. Uzun süre çevremde gezdi, dolaştı, battı ve çıktı. Adeta benimle birlikte o da dalış yaptı ve sualtını keşfetti. O anları, sürekli kameramla kayıt altına aldım çok farklı bir deneyim oldu" diye konuştu.

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