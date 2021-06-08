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Çanakkale Boğazı'nda müsilaj yeniden artış gösterdi

Müsilaj kâbusu artarak devam ediyor. Çanakkale Boğazı'nda özellikle nisan ayında yoğun olarak görülen ve mayıs ayı sonlarında kuvvetli poyrazın etkisiyle azalan müsilaj, bugünlerde yeniden artmaya başladı

Çarpıcı görüntü! Yeniden artış gösterdi - Haberler
Çarpıcı görüntü! Yeniden artış gösterdi
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DHA

Halk arasında deniz salyası olarak görülen ve balıkçıların kabusu haline gelen beyaz, köpüksü ve yapışkan bir madde olan müsilaj, uzun bir aradan sonra bugün Çanakkale Boğazı´nda yeniden yoğunlaştı.

DHA'nın haberine göre, boğazın belli bölgelerinde tabaka şeklinde görülen müsilaj, özellikle liman içlerindeki durgun suda arttı. Çanakkale'de sahil bandının bazı bölümlerinde görülen müsilaj, kordonda yürüyüş yapan vatandaşları görüntüsüyle endişelendiriyor.

Öte yandan, müsilaj, akıntının yoğun olduğu Çanakkale Boğazı'ndan Ege Denizi yönüne doğru akmaya devam ediyor.

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