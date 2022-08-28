Çarptıkları evin sahiplerini tehdit ettiler!

Bursa’da bir apartmanın birinci katında ikamet eden yaşlı çiftin balkon duvarına kamyon çarptı. Olay sonrası yaşlı çifte tehdit ve küfürler savuran kamyondakilerin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
İHA'nın haberine göre olay, Mudanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği öğrenilemeyen 3 kişi, kullandıkları kamyonla ile geri geri giderken birinci katta oturan yaşlı çiftin balkon duvarına çarptı.
Çarpmanın ardından yaşlı adam neye uğradığını şaşırarak tehdit ve hakaretlere maruz kaldı.
Tartışmanın uzamasının ardından polise şikayet edeceğini söyleyen yaşlı adam, "İçlerinden biri, polise şikayet edersen boğazını keserim diye bağırdı" dedi.
Bağırışlarıyla mahalleyi ayağa kaldıran magandalar, bir süre sonra geldikleri kamyona binerek uzaklaştı. O anlar mahalle sakinlerinden birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
YORUMLAR