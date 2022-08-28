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Haberler Gündem 3. Sayfa Maganda kâbusu! Son dakika: Kamyonla çarptıkları evin sahiplerini tehdit ettiler! - Güncel haberler
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Maganda kâbusu! Çarptıkları evin sahiplerini tehdit ettiler

Bursa'da maganda kâbusu yaşandı. Kentte bir apartmanın birinci katında yaşayan yaşlı çiftin balkon duvarına kamyon çarptı. Olayın ardından ise kamyondakiler, evin sahibi olan yaşlı çifte tehditler ve hakaretler savurdu

Maganda kâbusu! Son dakika: Kamyonla çarptıkları evin sahiplerini tehdit ettiler! - Güncel haberler
Çarptıkları evin sahiplerini tehdit ettiler!
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İHA

Bursa’da bir apartmanın birinci katında ikamet eden yaşlı çiftin balkon duvarına kamyon çarptı. Olay sonrası yaşlı çifte tehdit ve küfürler savuran kamyondakilerin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay, Mudanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği öğrenilemeyen 3 kişi, kullandıkları kamyonla ile geri geri giderken birinci katta oturan yaşlı çiftin balkon duvarına çarptı.

Çarpmanın ardından yaşlı adam neye uğradığını şaşırarak tehdit ve hakaretlere maruz kaldı.

Tartışmanın uzamasının ardından polise şikayet edeceğini söyleyen yaşlı adam, "İçlerinden biri, polise şikayet edersen boğazını keserim diye bağırdı" dedi.

Bağırışlarıyla mahalleyi ayağa kaldıran magandalar, bir süre sonra geldikleri kamyona binerek uzaklaştı. O anlar mahalle sakinlerinden birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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