Çarptıkları evin sahiplerini tehdit ettiler!

Bursa’da bir apartmanın birinci katında ikamet eden yaşlı çiftin balkon duvarına kamyon çarptı. Olay sonrası yaşlı çifte tehdit ve küfürler savuran kamyondakilerin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay, Mudanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği öğrenilemeyen 3 kişi, kullandıkları kamyonla ile geri geri giderken birinci katta oturan yaşlı çiftin balkon duvarına çarptı.