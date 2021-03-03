Çarşamba Sohbetleri'nde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatAjans Haberleri
ABONE OL

Çarşamba Sohbetleri'nde "Karacaoğlan Türkülerinde Sevgi ve Aşk" konuşuldu

Türk Edebiyatı Vakfının geleneksel "Çarşamba Sohbetleri"ne Prof. Dr. Gülay Mirzaoğlu konuk oldu.

Çarşamba Sohbetleri'nde
AA

"Karacaoğlan Türkülerinde Sevgi ve Aşk" başlığıyla gerçekleştirilen etkinliğin moderatörlüğünü Doç. Dr. Emek Üşenmez yaptı.

Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle çevrim içi düzenlenen program, vakfın YouTube, Facebook ve Twitter hesabından canlı yayınlandı.

- "Karacaoğlan demek aşk demek"

Mirzaoğlu, bugün hala Karacaoğlan tartışmaları olduğunu belirterek, "İlhan Başgöz hocamız, bu olguyu, yani her şehrin Karacaoğlan'a sahip çıkmasını, her bölgenin sahip çıkmasını Karacaoğlan geleneği terimiyle açıklamıştır. Yani bu bir gelenek. Tıpkı Nasrettin Hoca gibi, Yunus Emre gibi bütün memleketler ona sahip çıkmıştır. Kendisi beşten fazla Karacaoğlan olduğunu tespit etmiştir. Daha fazla olabileceğini Karacaoğlan adlı kitabında dile getirmiştir. Gerçekten de 19. yüzyılda, 20. yüzyılda bile Karacaoğlan'ların yaşadığını araştırmacılar yazdılar. Yani bu geleneğin, hiçbir zaman aşığın bu dünyadan göçüp gitmesiyle yok olmayacağı, yeni aşıkların, genç aşıkların, sonradan gelen kuşakların aşıklarının bu mahlası kullanarak kendi yaratımlarını ortaya koyduklarını görüyoruz." dedi.

Karacaoğlan'da aşk teması üzerine değerlendirme yapan Mirzaoğlu, "Karacaoğlan demek aşk demek aslında. Yani Karacaoğlan'ın mayasında, hamurunda aşk var. Tabii bildiğiniz gibi aşıklar bade içerler. Kültürdeki aşıklık kazanma sürecinden bahsedelim. Bade içip aşık olma var. Bu aşık olma da aslında iki anlamda aşık olmak. Birincisi tabii ki aşıklık yetisi kazanma, ikincisi de bir güzele aşık olma. Bu bazen rüyasında olur, bazen de rüyadan sonra karşılaşır bu kızla. Aşık onu zaten hisseder. Gönül gözünün açılma süreci diyebiliriz belki de bu bade içip de aşıklık yeteneği kazanma sürecine." diye konuştu.

- "Gönlü aşk dolu bir insan"

Mirzaoğlu aşk temasının bir bütün olarak ele alınması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Burada ben tamamen kendi görüşlerimi anlatmak istiyorum. Çünkü binlerce araştırma var ve dileyen onları okuyabilir. Ben de okudum ve çok şey öğrendim. Bana göre aslında aşk bir bütün. Biz genelde beşeri mi ilahi mi diye biz şairleri ayırmışız. Tabii ki belirli oranlarda gerçekliği olabilir. Çünkü bir disiplinde de bilim yaparken tasnif gerekir. Ama bu aşk konusunda ben bir bütün olduğunu düşünüyorum. Aşk olgusunu bu kadar derinden, gönülden, yürekten yaşayan dünyada eşi benzeri olmayan bir adam, bir aşık Karacaoğlan. Dolayısıyla da bunun sadece beşeri aşkla ya da kadınlara düşkünlük gibi anlaşılmasına şiddetle karşı çıkıyorum. Çünkü çok büyük bir yetenekle karşı karşıyayız. Gönlü aşk dolu bir insan. Gönül gözünün açılması bu süreçle olur. O zaman hem dünyadaki güzellikleri fark ediyor Karacaoğlan şiirine baktığımızda. Yani olay sadece kadın güzelliğine aşık olmaktan çok daha fazlası. Çünkü Karacaoğlan'a bakıyorsunuz, gönlünü uçan kuşlara benzetiyor, coşkulu sellere benzetiyor. Çiçeklerden bal toplayan arıya benzetiyor. Aynı zamanda doğaya aşık, doğa sevgisi var. Akarsulara, derelere, kuşlara, bülbüllere... Yani Çukurova'da yaşayan bütün kuş türlerini aslında sadece Karacaoğlan'da bulabiliyoruz. Büyük bir sevgi var ve baştan başa bu sevginin, aşkın şiiri Karacaoğlan şiiri."

Karacaoğlan'ın anlatılmakla bitmeyeceğini dile getiren Mirzaoğlu, şunları kaydetti:

"Düşünsenize, 350 yıl 400 yıl gibi bir süre önce yaşayan bir aşık bugünün insanıyla iletişim kurabiliyorsa bu onun zaten büyüklüğünü gösteriyor. Kadınlara dönük de bir iletişim var aslında. Karacaoğlan'da sevgi, aşk ve yiğitlik teması da var. Kadınları da anlayan bir tarafı var. Yani doğadaki her türlü canlıya büyük bir duyarlılıkla bakan biri. 'Güzel gitti diye acıdım pınara' diyor. Yani pınarın başından bir güzel geçti, güzel gidince pınar yalnız kaldı. Yani böyle bir duyarlılık. Karacaoğlan bugüne kadar nasıl geldi peki? Birincisi türküleriyle tabii ki. Müziğin sihirli bir gücü var. Bu güçle o sözler bugüne taşındı. İkincisi ise özellikle de Çukurova bölgesinde canlı bir şekilde yaşayan anlatı geleneği. Yani hikayecilik geleneğinin sürmesi biçiminde yaşadı. Karacaoğlan'ın hayatına ilişkin kısa hikayeler var. Ama daha çok Karacaoğlan tek sahnelik hikayeleriyle ve o sahneye bağlı türkülerle karşımıza çıkar. Bunları ben bozlak olarak derlemiştim."

Etkinlik sırasında ayrıca Karacaoğlan türküleri dinletildi.

"Karacaoğlan Türkülerinde Sevgi ve Aşk" söyleşisinin tamamı YouTube'da izlenebilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Atakan Çelik: BKM'de ne varsa almışım
KÜLTÜR-SANAT'Yılmaz Hoca bunları hep anlattı'
Mehmet Açar’la Sinema Dersleri: Uzay Operaları-2
KÜLTÜR-SANATMehmet Açar’la Sinema Dersleri: Uzay Operaları-2
Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş: Azez'de de güzelliği ortaya çıkarıyoruz
KÜLTÜR-SANAT'Temel ihtiyaçlardan biri de estetik'
Yener Sezgin 'Babamın Kemanı'nda
KÜLTÜR-SANATMüzikal filmde rol alacak
Yılmaz Erdoğan'dan yeni şiir
KÜLTÜR-SANATBeğeni toplayan Keşke Gelsen
Çello sanatçısı Jamal Aliyev 'Dünyanın 30 Yaş Altı En Önde Gelen 30 Müzisyeni'nden biri oldu
KÜLTÜR-SANATGenç sanatçı Jamal Aliyev'e büyük onur
Rahmi M. Koç Müzesi yeniden açıldı
KÜLTÜR-SANATYeniden açıldı
Geleceğin Sineması jüri başkanı Zümrüt Arol Bekçe
KÜLTÜR-SANATGeleceğin Sineması jürisi
Türk sineması Berlin'de tanıtılacak
KÜLTÜR-SANATTürk sineması Berlin'de tanıtılacak
Borusan Sanat bu hafta iki muhteşem konserle baharı karşılıyor
KÜLTÜR-SANATBorusan Sanat'ta 'Baharı Karşılama'