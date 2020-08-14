Çatı Katı Aşk 7. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Çatı Katı Aşk'ta Ayşen’in sırf kendisine inat olsun diye Ömer’e evet dediğini düşünen Ateş ise, ne olursa olsun Ayşen’i yolundan döndürmeye ve sevmediği bir adamla evlenmesini engellemeye çalıştı. Bu Ayşen ve Demir'in birbirlerine karşı hissettikleri açığa çıkaran büyük bir adım oldu. Çatı Katı Aşk 6. son bölüm özeti ve 7. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

ÇATI KATI AŞK 7. YENI BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

Çatı Katı Aşk'ın henüz 7. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.

ÇATI KATI AŞK 6. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ayşen’in evlilik kararından sonra Demir ve Süheyla kardeşlerinin bu kararı vermesinin altında başka bir sebep olmasından şüphelenir. Ayşen’in sırf kendisine inat olsun diye Ömer’e evet dediğini düşünen Ateş ise, ne olursa olsun Ayşen’i yolundan döndürmeye ve sevmediği bir adamla evlenmesini engellemeye çalışır.

Diğer yandan Demir’le bir sonraki adımı atmak isteyen Sevda, Yasemin’in engelleriyle karşılaşır. Yasemin’in çatı katını kurtarmak için başladığı oyun Demir’i kıskanma aşamasına gelince Demir yaşananlara daha fazla dayanamaz ve Yasemin’le yüzleşmeye karar verir.