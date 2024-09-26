Alerjilerle savaşmada çayların rolü

Anti-inflamatuar özellikler

Yeşil çay ve rooibos çayı gibi bazı çay türleri, vücuttaki alerjik tepkilerle savaşmaya yardımcı olabilecek güçlü antioksidanlar ve iltihap önleyici özellikler içerir. Alerjiler genellikle solunum sisteminde ve diğer bölgelerde iltihaplanmaya neden olur ve hapşırma, tıkanıklık ve gözlerde kaşıntı gibi semptomlara yol açar.