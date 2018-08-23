Çaykur Rizespor - Erzurum Bş.Bld. maçı ne zaman?

Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında Çaykur Rizespor ile Erzurum Bş.Bld., 24 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:15. Çaykur Rizespor son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Erzurum Bş.Bld., son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 101. İddaa'da Çaykur Rizespor kazanır 1.50, berabere biter 3.30, Erzurum Bş.Bld. kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Çaykur Rizespor son hafta oynanan İstanbulspor maçında 3-0 kazandı.

Erzurum Bş.Bld., Ümraniye karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Çaykur Rizespor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Çaykur Rizespor, kendi sahasında 2 gol attı, 3 gol yedi.

Erzurum Bş.Bld., dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Erzurum Bş.Bld. 2 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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