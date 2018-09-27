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Caz Yeşili, yeni konserler ile sonbahara renk katıyor

Yeni sezonda da dopdolu bir program hazırlayan Garanti Caz Yeşili, cazseverlere benzersiz bir müzik ziyafeti sunmaya devam ediyor. Ekim ve kasım ayları boyunca yetenekli müzisyenlerin sahne alacağı konserler, Nardis Jazz Club, Babylon ve Zorlu PSM’de sürüyor

27.09.2018 - 17:37 | Güncelleme:

Dünyanın farklı bölgelerinden gelen ve farklı tarzları harmanlayan Garanti Caz Yeşili, sonbahar-kış sezonu boyunca eşsiz tınılar ve renkli sahne performanslarıyla içimizi ısıtmaya hazırlanıyor.

Sevilen dizi “True Detective”in müziklerinin yaratıcısı Lera Lynn, Zorlu PSM sahnesinde

23 – 24 Ekim tarihlerinde Nardis Jazz Club’da sahne almaya hazırlanan Brezilyalı bas virtüözü Michael Pipoquinha’nın ardından, 8 Kasım Perşembe “Ought” ve 9 Kasım Cuma “Submotion Orchestra” Babylon’da cazseverlerle buluşacak. 17 Kasım Cuma günü ise “Joan Osborne Sings the Songs of Bob Dylan”, Zorlu PSM’de dinleyicileriyle bir araya gelecek.

Kült televizyon serisi “True Detective”in müziklerinin arkasındaki dâhiyane isim, çağdaş Amerikan folk sahnesinin yükselen yıldızı Lera Lynn de Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında 22 Kasım’da yine Zorlu PSM’de sahne alacak.

Michael Pipoquinha (3 Ekim Salı – 24 Ekim Çarşamba)

Nardis Jazz Club

Henüz 22 yaşında olan genç bas virtüözü Michael Pipoquinha, Youtube'da yayınladığı videolar ile yeteneklerini dünyaya tanıttı. Brezilya Fortaleza Bas Festivali, Guaramiranga Caz ve Blues Festivali ve Rio das Ostras Festivali gibi enstrümantal müzik alanında önemli etkinliklerde sahne aldı. İlk albümü olan Cearencinho, 2014 yılında yayınlandı. Etkinlik Saati: 22:00

Ought (8 Kasım Perşembe)

Babylon

Dörtlü, 2012 yılında kendi kaydettikleri EP “New Calm”ın ardından 2014 yılında çıkış albümleri “More Than Any Other Day”i yayınladı. Başarılı çıkışları, 2015 yılında raflarda yerini bulan ikinci albümleri “Sun Coming Down” ile devam etti. Ekip, vibrafon, kendine özgü gitar tınıları, drum machine’ler ve 70 kişilik bir koro ile sahip olduğu güçlü post-punk sound’unu genişletmeyi başardıEtkinlik Saati: 21:30

Submotion Orchestra (9 Kasım Cuma)

Babylon

2010’da yayınladıkları çıkış albümleri “Finest Hour” ile electronica, jazz, soul ve downtempo’yu harmanlayarak kendilerine özgü bir sound yakalayan Submotion Orchestra, kısa sürede kitlelere ulaşmayı başardı. 2012’den beri Glastonbury, Bestival, London Jazz Festival, The Big Chill gibi Avrupa’nın önemli festivallerinde yer alarak isimlerini duyurdular. Bu sene yayınlanan 5. albümleri Kites grubun kişisel hikayelerinden ilham alarak yakaladıkları 10 adet polaroid fotoğrafın etrafında kurulan 10 şarkıdan oluşuyor.

Saygın, tutkulu bir performans sanatçısı ve duygusal bir söz yazarı olan Joan Osborne, kendi jenerasyonunun en saygın seslerinden biri olmayı başardı. Yedi Grammy müzik ödülü adaylığı bulunan, dünya çapında milyonlarca albümü satılan Osborne, son projesi “Songs of Bob Dylan” ile dünya turnesine çıkmaya hazırlanıyor. Songs of Bob Dylan albümüyle vokal dehasını tüm saflığıyla ortaya koyan Osborne, Bob Dylan’ın sevilen şarkılarına feminist bir yorum katarak yeni tatlar yaratıyor. Etkinlik Saati: 20:30

Lera Lynn 22 Kasım Perşembe

(Zorlu PSM)

2011’de çıkardığı ilk albümü “Have You Met Lera Lynn?” ile çağdaş müzik sahnesinin aktif oyuncularından biri haline gelen Lera Lynn, büyüleyici sesi ile şarkıcı-söz yazarları arasında sağlam bir yer edindi. İlk albümüyle adını duyuran Lynn’in ikinci albümü “The Avenues” ile HBO draması True Detective’in yapımcılarından T-Bone Burnett’ın dikkatini çeken Lynn, kısa sürede dizinin müziklerini bestelemeye başladı. 

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