Caza dokunan eller İstanbul'da

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Elchin Shirinov Trio / Cyrille Aimée

7 Temmuz Pazar, 20.45, Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras

Azerbaycan folk müziğini cazla harmanlayarak modern bir dil yakalayan piyanist ve besteci Elchin Shirinov, Grammy ödüllü basçı Panagiotis Andreou ve yenilikçi melodilerin kâşifi davulcu Engin Günaydın’in performansı unutulmaz bir caz gecesi için en iyi seçeneklerden bir tanesi olacak. Gecenin ikinci yarısı ise “caz vokalleri galaksisinde yükselen bir yıldız” olarak tanımlanan ve lirik olduğu kadar oyunbaz tarzıyla Ella Fitzgerald’la karşılaştırılan Cyrille Aimée ile devam edecek.