Caza dokunan eller İstanbul'da

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26. İstanbul Caz Festivali’nin programını İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer ile İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer açıkladı. Festivalin bu yıl parklardan Boğaz'a, sokaklara ve İstanbul’un iki yakasına yayılacağını belirtilirken efsaneleşmiş etkinliklerden 'Caz Vapuru'nun da dokuz yıl aradan sonra tekrar müzik dolu boğaz seferine çıkacağı açıklandı.
Bu yılki sloganı 'Caza Dokunan Eller' olan festivalde Yaşam Boyu Başarı Ödülü, davul sanatçısı Hasan Hürsever ve müzikseverlerin 'Türkiye Ses Kralı' olarak tanıdığı Ömür Göksel’e takdim edilecek. 'Ah Şu Cazlar Blues’lar', 'Gece Gezmesi', 'Parklarda Caz', 'Çocukça Bir Gün', 'Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması' gibi etkinleklerle İstanbul'un dört bir yanında müzikseverlerle buluşacak olan festivale yıldız isimlerin konserleri tamga vuracak.
Snarky Puppy / Shake Stew
9 Temmuz Salı, 20.45, Uniq Açık Hava Sahnesi
Kontrbasçı ve besteci Michael League’in, yıllar içinde giderek kalabalıklaşırken aynı zamanda bugünkü ruhuna erişmesini de sağlayan bir evrimle gelişen Grammy ödülü grubu Snarky Puppy, caz, funk ve rock unsurlarıyla zenginleştirdikleri müzikleri ve keşifçi bir tavırya dinleyicilere bol sürprizli bir gece vaatediyor. Avusturya’nın en heyecan verici caz topluluklarından Shake Stew yedilisi ise Snarky Puppy akşamının ön grubu olarak sahne alacak.
Kamasi Washington
10 Temmuz Çarşamba, 21.30, Volkswagen Arena
John Legend, Run the Jewels, Ibeyi gibi yıldız müzisyen ve topluluklarla ortak çalışmalara imza atan, saksofoncu, besteci, yapımcı ve grup lideri kimlikleriyle kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Kamasi Washington İstanbul Caz Festivali’ni ikinci kez ziyaret edecek. Washington’ı, hip-hop, R&B ve cazın bir araya geldiği performansı ile festivalde olacak.
Jacob Collier / Makaya McCraven
18 Temmuz Perşembe, 21.00, Uniq Açık Hava Sahnesi
Kendi odasından yayımladığı YouTube videolarıyla dünyaya açılan 2016’da kendi çabalarıyla yayımladığı, bestelerinden yapımcılığına kadar her şeyi kendi üstlendiği albümü “In My Room” ile iki Grammy kazanan Jacob Collier'in müziğinde cazın yanı sıra a cappella, groove, folk, trip-hop, klasik müzik, Brezilya müziği, Gospel ve soul unsurları muhteşem doğaçlamalalarla bir araya geliyor. Kendisine “ses kolajcısı” denilen besteci ve davulcu Makaya McCraven ise, kendine has buluşlarıyla Collier'den önce sahne alacak.
José James Presents: “Lean On Me”
3 Temmuz Çarşamba, 21.00, Sultan Park - Swissotel The Bosphorus
Çağdaş Amerikan cazının önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen José James, Bill Withers’a atfettiği son albüm projesi “Lean on Me” ile İstanbul Caz Festivali’nin konuk oluyor. Sultan Park’ta Bill Withers repertuvarıyla sahne alacak James caz, R&B ve hip-hop unsurları etrafında ördüğü eklektik müziğini bu kez İstanbul’a taşıyor.
Aydın Esen Group
5 Temmuz Cuma, 19.30, Uniq Hall
Kategorilere sığmayan, çığır açıcı eserleriyle çağdaş müziğin dünyaca tanınan, üstün yeteneklerinden biri olan virtüöz piyanist ve besteci Aydın Esen, füzyon caz ve post-bop esintileri taşırken elektronik unsurlar da barındıran emprovizasyonlarıyla 26. İstanbul Caz Festivali’nin konuğu oluyor.
Bill Charlap Trio
8 Temmuz Pazartesi, 19.00, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi
Bugüne dek Phil Woods, Wynton Marsalis gibi cazın usta müzisyenlerinin yanı sıra Tony Bennett ve Barbra Streisand gibi efsane vokallerle sahne paylaşan ve stüdyo kayıtlarına katılan, çağdaş cazın önde gelen piyanistlerinden Bill Charlap'in hayranlık uyandırıcı trio’suyla sahne alacağı bu akşam, festivalin kaçırılmaması gereken sürprizlerinden biri.
Paolo Fresu & Lars Danielsson “Summerwind” / Cem Tuncer Quartet
12 Temmuz Cuma, 20.00, Venedik Sarayı Bahçesi
Müziğin duygulara temas etmesi gerektiğine inanan trompetçi Paolo Fresu ve kontrbasçı Lars Danielsson’un çiçeği burnunda ikilisi. Gücünü bu minimal tavırdan alan müzikleri, yeri geldiğinde klasik caz ve folk unsurlarıyla da birleşiyor ve hiç rutine düşmeden sürpriz dolu adımlar atarak, zevkle içine çekildiğiniz yepyeni bir evren yaratıyor. İkili, çoğu orijinal bestelerden oluşan ilk albümleri Summerwind ile festivalin konuğu. Cazseverleri karşılayacak isim ise caz gitaristi, besteci, aranjör ve yapımcı Cem Tuncer ve grubu.
Ömür Göksel / Hakan Başar Trio
16 Temmuz Salı, 20.30, Uniq Açık Hava Sahnesi
26. İstanbul Caz Festivali’nde Yaşam Boyu Başarı Ödülünü de alacak cazın usta vokallerinden Ömür Göksel’in performansıyla sahnede nostalji rüzgârları estirecek. Göksel’e sahnede piyanoda Uraz Kıvaner, saksofonda Engin Recepoğulları, basta Ozan Musluoğlu ve davulda Ferit Odman’dan oluşan güçlü bir topluluk eşlik edecek. Akşamın ilk konuğu ise 2004 doğumlu genç müzisyen Hakan Başar olacak.
Shai Maestro Trio
17 Temmuz Çarşamba, 21.30, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi
Kuşağının en yetenekli caz piyanistlerinden Shai Maestro’nun müziğine kulak vermek, gizemli ve derinlikli bir dünyanın kapılarını aralamak gibi. Bugüne kadar birlikte beş başarılı albüm hazırlayan bu ilham verici topluluk, henüz ilk yılındayken Chick Corea, Tigran Hamasyan, Esperanza Spalding ve Diana Krall gibi yıldız müzisyenlere turnelerinde eşlik ederek başladığı doludizgin serüvenine devam eden Shai Maestro, kontrbasçı Jorge Roeder ve davulcu Ofri Nehemya, bu yaz İstanbul Caz Festivali sahnesine konuk olacak.
Mélanie de Biasio
5 Temmuz Cuma, 21.30, Uniq Açık Hava Sahnesi
Caz, blues ve soul melodilerini ustalıkla bir araya getiren Belçikalı caz şarkıcısı, söz yazarı, besteci ve multi-enstrümantalist Mélanie de Biasio, ilk gençlik yılllarındaki idolleri Portishead ve Pink Floyd’un etkilerinin de hissedildiği atmosferik müziğiyle çağdaş caz sahnesinin yaratıcılığıyla hayranlık uyandıran kadın sanatçıları arasında kabul ediliyor. İç dünyasını müziğinde özgürce paylaşan bu tutkulu vokal, festival izleyicisine duyguların dilinden konuşan bir akşam yaşatacak.
RYMDEN / Nubiyan Twist / Turgut Alp Bekoğlu Love Jazz Quartet / Barış Demirel–Barıştık Mı
6 Temmuz Cumartesi, 19.00, Beykoz Kundura
Beykoz Kundura’daki bu festival gününün açılışını trompetçi Barış Demirel–Barıştık Mı yapıyor. Ardından sahneyi, Türkiye’nin en önemli davulcularından biri olarak gösterilen Turgut Alp Bekoğlu’na bırakıyor. Daha sonra New Conception of Jazz ve e.s.t.’in üyeleri arasında yer alan ödüllü piyanist Bugge Wesseltoft, klavyeci Dan Berglund ve basçı Magnus Öström’den oluşan RYMDEN sahneyi devralıyor. Günün kapanışını ise yapımcı ve gitarist Tom Excell’in 10 kişilik grubu Nubiyan Twist yapıyor.
Alfredo Rodriguez & Pedrito Martinez
8 Temmuz Pazartesi, 21.00, The Marmara Esma Sultan Yalısı
Efsanevi yapımcı Quincy Jones tarafından 2006’da Montreux Caz Festivali’nde keşfedilen caz piyanisti ve besteci Alfredo Rodríguez ile Afro-Kübalı perküsyon ve vokal stilini Havana sokaklarının ruhuyla harmanlayarak geliştiren ve ustalık kazanan Pedrito Martinez vokalleriyle enerjisi hiç eksilmeyecek ve Küba klasiklerinden orijinal bestelere uzanan bir seçki sunacakları konserlerinde etkileyici boğaz atmosferine Havana heyecanı getirecek.
Elchin Shirinov Trio / Cyrille Aimée
7 Temmuz Pazar, 20.45, Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras
Azerbaycan folk müziğini cazla harmanlayarak modern bir dil yakalayan piyanist ve besteci Elchin Shirinov, Grammy ödüllü basçı Panagiotis Andreou ve yenilikçi melodilerin kâşifi davulcu Engin Günaydın’in performansı unutulmaz bir caz gecesi için en iyi seçeneklerden bir tanesi olacak. Gecenin ikinci yarısı ise “caz vokalleri galaksisinde yükselen bir yıldız” olarak tanımlanan ve lirik olduğu kadar oyunbaz tarzıyla Ella Fitzgerald’la karşılaştırılan Cyrille Aimée ile devam edecek.
Mozaik
17 Temmuz Çarşamba, 19.00, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi
1980 ve 90’ların kült grubu Mozaik, 35 yıl sonra aynı kadroyla yeniden bir araya geliyor. Festivalin en anlamlı gecelerinden birine dönüşecek bu konserde Mozaik’in 1983-1995 kadrosundan Ayşe Tütüncü, Saruhan Erim, Mehmet Taygun, Timuçin Gürer, Serdar Ateşer, Mehmet Tütüncü, Ezel Akay ve Yağız Üresin‘in yanı sıra, Gevende grubundan Gökçe Gürçay da yer alacak. Konser öncelerinde seyirciye o repertuvarın ruhunu yansıtan program dergileri dağıtan bu efsane grup, yeni sözler söylemek için, 26. İstanbul Caz Festivali’ne konuk oluyor.
Tolgahan Çoğulu & Sinan Ayyıldız
6 Temmuz Cumartesi, 13.30, Salon İKSV
Ayarlanabilir mikrotonal gitarın mucidi Tolgahan Çoğulu ve bağlama icracısı Sinan Ayyıldız ikilisinin Salon İKSV’de vereceği konser, keşfedilmeye değer melodiler vaat ediyor. Başarılı ikilinin, mikrotonal gitar, çift saplı saz ve klasik gitar ile, hiç bitmesin dedirtecek diyaloglar kuracağı Vitrin Matine Konseri müzik severleri bekliyor.
26. İstanbul Caz Festivali’nin biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından 13 Nisan Cumartesi günü 10.30’dan itibaren Biletix satış kanalları, hizmet bedeli eklenmeden İKSV ana gişeden (pazar hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında) satışa çıkıyor.
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