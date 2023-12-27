Cedric Bakambu ve Arthur Masuaku Afrika Uluslar Kupası için milli takıma çağrıldı - Futbol Haberleri

Cedric Bakambu ve Arthur Masuaku Afrika Uluslar Kupası için milli takıma çağrıldı - Futbol Haberleri

Cedric Bakambu ve Arthur Masuaku Afrika Uluslar Kupası için milli takıma çağrıldı 2024 Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kadrosu belli oldu. Galatasaraylı Cedric Bakambu ve Beşiktaşlı Arthur Masuaku milli takım daveti aldı.

Habertürk Giriş: 27.12.2023 - 18:14 Güncelleme: 27.12.2023 - 18:14 facebook

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