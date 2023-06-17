"ETKİNLİKLERİ TURİZME AÇMAK İSTİYORUZ"

İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, dağ horozunun çok önemli bir tür olduğunu belirterek, "Bizim işin özelikle yaban hayatını koruma noktasında, hem de bu gibi etkinlikleri turizme açmak istiyoruz. Bu konu ile ilgili Milli Parklar ile gözlem kulesi konusunda çalışıyoruz. Yakın zamanda gözlem kulemiz yapılacak. Festivalimiz çok güzel geçiyor. Havamızda çok güzel" dedi.