Türkiye'nin ham çelik üretimi ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,1 azalarak 17 milyon ton oldu. Aynı dönemde miktar bazında ihracat yüzde 15,1 artarak 11,2 milyon tona ulaştı.

AA muhabirinin, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği verilerinden derlediği bilgilere göre, nihai mamul çelik tüketimi haziranda geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 15,8 azalışla 2,3 milyon tona, üretimi de yüzde 11 düşüşle 2,7 milyon tona geriledi.

Haziranda ihracat, miktar yönünden yıllık bazda yüzde 11,5 azalarak 1,4 milyon ton, değer açısından da yüzde 22,4 azalarak 1,03 milyar dolar oldu.

İthalat, aynı ayda miktar bazında yüzde 23,2 azalışla 904 bin ton, değer bazında yüzde 30,6 azalışla 740 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Üretim, tüketim ve dış ticarete ilişkin 6 aylık veriler değerlendirildiğinde ise ham çelik üretimi, geçen yılın ocak-haziran dönemine göre yüzde 10,1 düşüşle 17 milyon tona geriledi.

Nihai mamul çelik tüketimi de aynı dönemde yüzde 32,3 azalışla 12,3 milyon tona düştü.

İhracat, yılın 6 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktar olarak yüzde 15,1 artışla 11,2 milyon tona, değer bazında da yüzde 1,7 yükselişle 8,3 milyar dolara ulaştı.

Bu dönemde ithalat, miktar yönünden yüzde 33 azalarak 5,8 milyon tona, değer yönünden aynı oranda azalışla 4,9 milyar dolara düştü.

Sektörün geçen yılın ocak-haziran döneminde yüzde 111 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 168'e yükseldi.

Öte yandan, küresel ham çelik üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artışla 159 milyon tona, yılın 6 ayında da 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 4,9 artışla 925,1 milyon tona yükseldi.

Çin, ocak-haziran dönemindeki 492,2 milyon tonluk üretimiyle ilk sıradaki yerini korurken, Türkiye 17 milyon ton ham çelik üretimiyle 9'uncu sırada yer aldı.

TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, çelik sektörünün hem iç hem dış piyasada sıkıntılı bir dönemden geçtiğini söyledi.

Yılın ilk 6 ayında iç talepteki daralma sonucu çelik üretimi ve nihai mamul tüketiminin düşüş göstermesine karşın 5,8 milyon ton çelik ithal edildiğine dikkati çeken Yayan, "Çelik sektörünün iç ve dış piyasalarda sıkıntılı bir dönemden geçtiği dikkate alındığında, bu kadar yüksek bir miktarda çelik mamulleri ithalatı makul karşılanmamaktadır." dedi.

İran'dan yapılan çelik ithalatına dikkati çeken Yayan, şunları kaydetti:

"Son aylarda ülkemizde kurulan bazı yabancı şirketlerin, İran menşeli ürünlerin dahilde işleme rejimi ve transit ticaret kapsamındaki faaliyetleriyle menşe şehadetnamesini değiştirme yönündeki yoğun girişimleri, sektörümüzce endişeyle izlenmektedir. Söz konusu ülke menşeli kalitesiz çelik ürünlerinin piyasanın altında fiyat ve aldatıcı yöntemlerle Türk malı imajı verilerek, Türkiye'nin geleneksel pazarlarına satılması, Türk çelik ürünlerinin imajını olumsuz yönde etkilemektedir."